Jeep : la tribu Cherokee ne veut plus voir son nom sur une voiture

C'est l'une des appellations les plus connues du monde automobile. Mais Jeep va peut-être devoir abandonner le nom Cherokee, apparu sur un de ses modèles en 1974. La tribu éponyme ne veut plus voir son nom utilisé de la sorte. Chuck Hoskin Jr, le chef des Cherokees, a dit à ce sujet : "Je suis sûr que cela était bien intentionné, mais cela ne nous honore pas d'avoir notre nom inscrit sur le côté d'une voiture".

Dans une déclaration transmise il y a quelques semaines au magazine automobile américain "Car and Driver", Chuck Hoskin Jr, a donc fait une demande claire : "Je pense que le moment est venu, dans ce pays, pour les entreprises et équipes sportives, de retirer les noms, images, et mascottes amérindiens de leurs produits, maillots et équipes".

L'homme dénonce une appropriation culturelle. Pour lui, "la meilleure façon de nous honorer est d'en apprendre davantage sur notre gouvernement, notre rôle dans ce pays, notre histoire, notre culture et notre langue et d'avoir un dialogue constructif avec les tribus reconnues par le gouvernement fédéral sur l'appropriation culturelle".

Fin janvier, via une visioconférence, il l'a fait savoir directement au groupe automobile Stellantis (issu de la fusion PSA/FCA). La marque Jeep n'a pas encore réagi. Le sujet étant explosif, elle risque bien de débaptiser les deux modèles concernés, le Cherokee et le Grand Cherokee.

Pour le premier, la solution est simple : il s'est longtemps nommé en Amérique du Nord Liberty, une appellation qui pourrait donc revenir lors du changement de génération, prévu dans quelques mois. Pour le Grand, une décision doit être prise très rapidement car une toute nouvelle génération vient d'être présentée et sera lancée aux USA dans le courant de l'année.