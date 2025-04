Le nouveau Hyundai Nexo a les défauts de ses qualités

En plus de la Ioniq 6 restylée, Hyundai profite du salon de la mobilité de Séoul pour dévoiler la version de série du Nexo, étroitement dérivé du concept Initium vu pour la première fois en octobre 2024.

Fidèle à ce concept, le Nexo ne ressemble à aucun autre, tout en reprenant les motifs de pixel cher à la marque. Long de 4,75 m, il s’apparente à un Tesla Model Y (4,79 m) tout en proposant une technologie bien différente.

Depuis près de trente ans, la marque coréenne s’intéresse à l’hydrogène et à la pile à combustible. Cette technologie est employée par Toyota et sa Mirai et par le Nexo de première génération, actuellement au catalogue.

Cette seconde génération débarque avec une meilleure autonomie, de 700 km au lieu de 666 km, le tout avec un ravitaillement qui ne prend guère plus de cinq minutes. C’est ici toute la force de la voiture à hydrogène, à condition de trouver une station… Sur ce point, le planificateur d’itinéraires est d’un grand service.

Un nouveau moteur électrique fait son apparition, délivrant une puissance de 258 ch (contre 184 ch), ainsi que d’une batterie qui voit aussi sa puissance doubler, en passant de 40 à 80 kW. Les accélérations deviennent plus intéressantes en passant de 0 à 100 km/h en 7,8 secondes.

De son côté, la pile à combustible offre un meilleur fonctionnement à basse température avec notamment une fonction antigel. Par ailleurs, l’autonomie supérieure est due grâce à la plus grande capacité du réservoir, passant de 6,33 à 6,69 kg. Les écoulements d’air, mieux contrôlés afin de réduire la traînée, les pneus à plus faible résistance au roulement, ou encore le freinage régénératif prenant en compte les spécificités de la route, participent également au résultat.

Beaucoup d'écrans

Comme pour l’extérieur, l’habitacle est proche de ce que l’on trouve déjà dans la gamme. La planche de bord reçoit une grande dalle regroupant deux écrans de 12,3 pouces chacun, en plus d’un affichage tête haute de 12 pouces. Les deux écrans placés aux extrémités servent à la rétrovision puisque les miroirs laissent place à des caméras. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont bien sûr de la partie et l’assistant vocal est basé sur l’intelligence artificielle.

Les tarifs ne sont pas encore connus, mais ce Nexo ne sera pas donné, à l’image de l’actuel vendu à partir de 80 600 €.