Le Hyundai Initium est un beau SUV à hydrogène

Alors que Hyundai se prépare à dévoiler le grand Ioniq 9, cousin du Kia EV9, le constructeur coréen montre aussi un nouveau concept-car qui sera exposé au prochain salon de Los Angeles 2204 : l’Initium, dont le design rappelle un peu celui du Ioniq 5 mais avec une approche un peu plus épurée…et une poupe tronquée à la façon du vieux Pontiac Aztek.

Ce concept-car annonce les futures évolutions du design de la marque, suivant la philosophie « Art of Steel » censée exprimer « la solidité et la sécurité » d’après le communiqué de presse officiel de la marque. Notons un petit côté « Dacia Duster » sur la photo le montrant de trois quarts depuis l’avant.

Une pile à combustible sous le capot

Ce concept-car cache aussi une pile à combustible sous le capot, exactement comme le ix 35 Fuel Cell et le Nexo toujours proposé au catalogue de la marque actuellement. Avec 650 kilomètres d’autonomie maximale annoncée, une puissance de 204 chevaux et un système de planification de trajet intégrant le plan de toutes les stations à dihydrogène (dont on connaît le très faible nombre actuellement).

D’après Hyundai, la version de série de l’Initium arrivera en production pendant la première moitié de l’année 2025. Le Nexo actuel, affiché à 80 600€, n’en a donc plus que pour quelques mois. Espérons que son remplaçant coûtera moins cher. Si Hyundai (et Toyota) veulent convaincre la clientèle avec cette technologie, il faudra des produits plus abordables et surtout, un vrai réseau de stations à hydrogène. Dans un contexte où l’intérêt même du développement de ce réseau et de cette technologie dans l’automobile font toujours débat…