Le Hyundai Ioniq 9 aura-t-il un style étrange ?

Hyundai promet de l’espace pour son prochain Ioniq 9. À la vue de son profil, il fait peu de doutes que la marque tienne sa promesse. Avec son pavillon peu incliné et sa lunette arrière verticale, les passagers, et notamment ceux du troisième rang, devraient être à leur aise.

Pour Hyundai, son nouveau modèle « s’inspire des extérieurs épurés et des intérieurs spacieux et cosy des bateaux ». On peut donc s’attendre à un habitacle zen, comme à bord des autres électriques de la gamme. Par ailleurs, on aperçoit sur le teaser les feux arrière reprenant les motifs de pixel, tout comme les optiques avant.

Le futur grand SUV coréen sera basé sur la plateforme E-GMP déjà utilisée par les Ioniq 5 et Ioniq 6. Toutefois, les données techniques sont encore tenues secrètes, mais elles devraient être très proches de celles de son cousin technique, le Kia EV9. On peut s’attendre à des moteurs dont la puissance variera de 204 à 385 ch, alimentés par une batterie de 99,8 kWh.

Le million, et bien plus encore

Ce Ioniq 9, que l’on appelait jusqu’ici Ioniq 7 devrait débarquer chez nous en 2025, même s’il sera plus à son aise sur les routes d’Amérique du Nord. Grâce à ses Kona Electric, Ioniq 5, Ioniq 6 et ce prochain Ioniq 9, le constructeur coréen compte bien tenir ses objectifs, à savoir vendre deux millions de voitures électriques d'ici 2030. Seulement ce chiffre ne dépend pas uniquement de sa stratégie.