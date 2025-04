Ces nouvelles Infiniti qui n'espèrent plus se vendre chez nous

Créée en 1988 juste avant Lexus chez Toyota, Infiniti est une marque à la vocation « luxueuse » mise sur pieds par Nissan spécifiquement pour le marché automobile américain. Si elle n’a jamais atteint le succès de Lexus, qui figure désormais parmi les enseignes incontournables de l’autre côté de l’Atlantique chez les voitures de luxe, Infiniti réalise aussi des scores de ventes respectables. Malgré un repli ces dernières années, elle a tout de même écoulé plus de 58 000 voitures neuves aux Etats-Unis en 2024.

Après quelques tentatives un peu timides, Infiniti avait aussi essayé de s’installer sur le marché européen au milieu de la précédente décennie avec sa Q50 et surtout ses Q30/QX30, ce SUV compact basé sur l’ancien Mercedes GLA. Ce fut un échec : Infiniti s’est officiellement retiré du Vieux continent en 2020 faute de ventes suffisantes.

Trois nouveaux modèles

En-dehors de notre marché en tout cas, Infiniti continue d’exister. Alors que Nissan vient de dévoiler sa nouvelle Micra de sixième génération, sa Leaf de troisième génération et les contours de son prochain Juke de troisième génération, sa division premium a publié un « teaser » montrant ses trois prochains modèles.

Pas pour chez nous, évidemment

Le premier de ces prochaines nouveautés est la version restylée du QX60, un SUV familial de plus de cinq mètres de long basé sur le châssis du Nissan Pathfinder. Le second est le prochain QX65, un nouveau gros modèle affichant un profil plus élancé à la façon des « SUV coupés » qui pullulent désormais sur le marché. Le troisième, enfin, sera un modèle 100% électrique aux spécifications inconnues.

Rappelons que Nissan planche toujours sur un possible partenariat avec Honda, dont les futurs SUV d’Infiniti pourraient bénéficier à moyen terme.