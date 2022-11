Une élue écologiste outrée par la taille d'un SUV importé

« Je suis de taille moyenne. Ces véhicules devraient être illégaux. Il est temps de règlementer la taille et le poids des véhicules! ». Voilà ce qu'on peut lire sur le tweet publié il y a quelques jours par Karima Delli, accompagné d'une image où elle pose à côté d'un Infiniti QX80 à la taille impressionnante.

Cousin « premium » du Nissan Patrol conçu pour les marchés du Moyen-Orient, l'Infiniti QX80 vise lui des pays comme les Etats-Unis où il est actuellement commercialisé à partir de 72 700 dollars. Long de 5,29 mètres, large de plus de deux mètres et haut de 1,94 mètre, il affiche effectivement des dimensions plus compatibles avec ces régions du globe que les rues de Paris. Voilà pourquoi l'engin n'a jamais été officiellement commercialisé en France, ce qui rassurera probablement l'élue.

La réglementation sur le poids des véhicules bientôt revue ?

Si les autorités françaises et l'Union Européenne n'auront donc jamais à s'inquiéter de véhicules comme le QX80, elles risquent effectivement de devoir retoucher la réglementation sur le poids des véhicules à cause de l'arrivée de nouveaux modèles hybrides rechargeables et électriques plus lourds que jamais. Le dernier BMW XM par exemple, un énorme SUV hybride rechargeable à hautes performances, pèse plus de 2,7 tonnes à vide sur la balance. Même remarque pour la Mercedes EQS et la BMW i7, deux nouvelles limousines 100% électriques dont le PTAC (poids total autorisé en charge) dépasse de loin les trois tonnes dans leurs versions les plus luxueuses.

Comme le reconnaissait un haut responsable de Bentley récemment, la masse en augmentation des dernières grosses nouveautés électrifiées flirte dangereusement avec la limite légale du permis poids lourd, nécessaire à partir d'un PTAC de 3,5 tonnes en Europe. Il va donc peut-être falloir adapter la réglementation, sous peine d'imposer la possession de ce permis poids lourd pour conduire l'un de ces nouveaux gros véhicules de luxe électriques si leur masse continue de grimper.

Plus généralement, la question de la masse des véhicule est un sujet sensible en ce moment : l'électrification massive du marché actuel a accéléré la prise de poids de la plupart des autos du marché, s'ajoutant aux systèmes de sécurité de plus en plus sophistiqués qu'embarquent les voitures modernes et aux préférences de la clientèle pour les SUV.