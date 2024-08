C'est la fin de l'Infiniti Q50, celle qui devait conquérir l'Europe

Fondée en 1989 pour répondre au Lexus de Toyota (et à l’Acura de Honda), la marque Infiniti de Nissan est pensée pour viser la clientèle des marques premium. A l’origine, elle se focalisait comme Lexus sur le marché américain avec d’ailleurs un certain succès au fil des ans.

Puis Infiniti a voulu s’implanter en Europe. D’abord de façon homéopathique en important ses gros SUV forts en gueule, avant de mettre en œuvre une véritable stratégie pour séduire la clientèle du Vieux continent grâce à des modèles spécifiquement conçus pour ce marché (la compacte Q30 et le SUV QX30, basés sur les Mercedes Classe A et GLA). Avec seulement 5 000 ventes par an en 2015 dans sa meilleure année, Infiniti a fini par arrêter les frais chez nous et s’est retiré d’Europe en 2019.

La Q50 s’arrête aussi

On apprend que la Q50, cette berline au style intéressant conçue pour battre les Mercedes Classe C, BMW Série 3 et autres Audi A4 et lancée en 2013, va aussi tirer sa révérence dans les autres marchés d’Infiniti (notamment aux Etats-Unis). C’était la première Infiniti que la marque voulait imposer en Europe lors de la précédente décennie et elle possédait pour cela de vraies qualités. Elle disposait même d’une audacieuse direction « drive by wire », mais doublée d’une colonne de direction physique ! Devenue incontournable auprès des chauffeurs professionnels chez nous, elle était la dernière berline d’Infiniti aux Etats-Unis qui ne commercialisera plus que des SUV là-bas désormais.