Ces startups vont bousculer le domaine de l’automobile

Le Grand Prix ACF AutoTech est un concours international organisé par l'Automobile Club de France et ESSEC Automobile Club. Il récompense les entreprises les plus innovantes dans l'automobile. Un sérieux coup de pouces pour les lauréats qui bénéficient d’un accompagnement dans leur développement. Zoom sur les vainqueurs.

TETMET : la technique pour alléger la structure de nos autos

La société TETMET remporte le Grand Prix ACF. Spécialisée dans la production d’assemblage, la startup a développé une solution d’assemblage de treillis métalliques inédite. Cet outil de conception transcende les méthodes d’impression 3D. Le procédé utilise un bras robotisé contrôlé par IA, pour assembler des pièces entre elles par micro-soudures laser, sans ajout de matière supplémentaire. Cela permet de réaliser des structures treillis ou alvéolées de grande taille avec 40 % de matériau en moins et une réduction de 90 % de l’énergie nécessaire. À la clé : des structures métalliques, titane ou polymère, beaucoup plus légères à résistance équivalente. Le tout « 100 % recyclable. En fin de vie il est possible de compacter notre produit, de le refondre et de le réutiliser pour une nouvelle structure » explique Rachel Azulay, en charge de l'ingénierie d'application chez TETMET. La technologie est d’ores déjà utilisée dans les domaines de l’automobile pour alléger des structures comme par exemple les carrosseries.

ABILIZ : la mobilité pour les personnes en situation de handicap

Abiliz propose la première solution en France de leasing de voitures adaptées pour les personnes en situation de handicap. Au sein de l'Union Européenne, un adulte sur quatre vit avec un handicap. Cela concerne plus de 100 millions de personnes dont 5 millions utilisent un fauteuil roulant. Pour ces personnes, disposer d’un véhicule adapté est essentiel pour leur autonomie de déplacement au quotidien. Face à l’inadaptation des transports en commun pour les personnes à mobilités réduite « la voiture, est le seul moyen de se déplacer » souligne Charlotte de Vilmorin cofondatrice d’Abiliz. Afin de rendre cette mobilité accessible, sans avoir à acheter et aménager une voiture au prix fort, ABILIZ propose des véhicules adaptés en leasing. Pour éliminer le risque de retour anticipé des véhicules, souvent lié à l'état de santé fragile des utilisateurs, ABILIZ a décidé de prendre ce risque à sa charge. Cela leur permet de se déplacer librement sans dépendre des transports en commun peu accessibles voire totalement inadaptés. Un enjeu d'inclusion sociale.

H2Gremm : la station hydrogène de proximité

Une station miniature de ravitaillement en hydrogène décarbonée produite à partir d’énergie renouvelable. Telle est la solution que propose H2Gremm, mention GPAC Greentech des ACF Autotech. Le but est de rendre « possible l’hydrogène pour aujourd'hui. La mobilité automobile dispose de très peu d'infrastructures et quand elles existent elles sont assez peu disponibles » constate Alain Rocheux, cofondateur de la startup. Les solutions proposées viennent en complément des infrastructures existantes, pour affiner le maillage territorial en points d’accès à l’hydrogène afin d’en développer l’utilisation. « L'idée c'est vraiment de pouvoir apporter des solutions à coûts assez modérés et permettre d'initier des usages qui aujourd'hui ne peuvent même pas démarrer par manque d'infrastructures », précise Alain Rocheux. Après l’euphorie, le marché de l’hydrogène s’est largement replié. Pionnier dans la miniaturisation des stations de stockage, H2Gremm compte sur son système de compression électrochimique, sans bruit, ni vibration, pour conquérir de parts de marché.