Toyota présente sa nouvelle pile à combustible pour voiture à hydrogène

Y-a-t-il encore un avenir dans l’industrie de l’automobile à hydrogène ? Les derniers développements semblent indiquer que non, la plupart des gros projets de voitures fonctionnant avec cette technologie étaient à l’arrêt ou nettement moins ambitieux que dans leurs plans initiaux (ou désormais limitées aux seules voitures d’exception avec une architecture mécanique sur le principe du moteur à combustion interne).

Mais le constructeur japonais Toyota n’a pas encore dit son dernier mot à ce sujet. A l’occasion du salon H2 & FC Expo qui ouvrira ses portes le 19 février prochain à Tokyo, Toyota dévoilera la troisième génération de sa pile à combustible dont la première était apparue en 2015 sous le capot de la berline Mirai (et la seconde dans sa variante améliorée de 2020).

Performances et fiabilité en hausse

Pour l’instant, on sait juste que cette nouvelle pile à combustible de Toyota sera deux fois plus « durable » que la précédente mouture mais aussi plus efficiente de 20% ce qui signifie qu’elle permettra de baisser la consommation et donc de rouler plus loin à quantité de combustible égale. Elle serait également plus compacte (et probablement aussi plus légère).

Et cette pile à combustible de Toyota ne se conçoit plus simplement comme un groupe motopropulseur de voiture. Comme l’illustre le constructeur dans ses images diffusées, il entend proposer ce système pour d’autres applications : dans les camions, les engins de chantier et même les bateaux. Sa commercialisation est prévue pour 2026 sur la plupart des principaux marchés. Rendez-vous dans quelques heures pour en apprendre plus sur cette nouvelle pile à combustible Toyota de troisième génération.