Plus personne ne veut des voitures à hydrogène de Toyota

14 451 véhicules fonctionnant avec du dihydrogène se sont vendus dans le monde en 2023. Dans la catégorie des voitures, ces chiffres reposent principalement sur deux modèles : le SUV Hyundai Nexo et la Toyota Mirai de seconde génération, une berline équipée d’une pile à combustible et commercialisée partout dans le monde par le constructeur japonais.

Mais alors que l’avenir des voitures à hydrogène paraît de plus en plus compromis, la perspective d’arriver à produire du dihydrogène « vert » à prix raisonnable et de mettre en place un bon réseau de stations de ravitaillement de ce combustible s’éloignant de plus en plus, même les ventes de la « star » des voitures fonctionnant avec cette technologie baissent.

La Mirai se vend comme en 2017

Comme le rapportent les spécialistes de H2 Mobile, le constructeur japonais n’a écoulé que 1 702 voitures entre les mois de janvier et de novembre 2024. Comparée aux 4 023 Mirai vendues en 2023 et surtout aux 5 918 exemplaires distribués en 2021, la baisse est significative et son niveau de vente se rapproche désormais de celui de l'année 2017.

Aux dernières nouvelles, Toyota croyait encore à cette technologie et prépare une nouvelle génération de sa pile à combustible en plus de développer des blocs thermiques à pistons utilisant du dihydrogène au lieu du carburant fossile. Chez Hyundai, le Nexo doit être prochainement remplacé par l’Initium. Mais combien de temps ces grands constructeurs vont continuer à dépenser beaucoup d’argent dans la conception de modèles qui ne représentent que de faibles volumes et coûtent trop cher pour le grand public ? Actuellement, la Toyota Mirai coûte 73 000€ en prix de base.