Citroën « Ami for All » : une nouvelle solution de mobilité pour les personnes en situation de handicap

Succès commercial chez les jeunes, la Citroën Ami se veut une solution de mobilité pour tous les publics, y compris ceux dont la mobilité et l'autonomie sont justement un véritable challenge au quotidien : les personnes en situation de handicap.

Pour favoriser l’autonomie des utilisateurs à mobilité réduite, Citroën a développé en collaboration avec la société Pimas, spécialisée dans la transformation de véhicules, une Citroën « Ami for all » (Ami pour tous) : un ensemble de solutions pour répondre au plus près des besoins du client selon son handicap.

Après le prototype présenté en juin 2023, le constructeur annonce à présent que les commandes sont ouvertes pour cette déclinaison de la micro-citadine électrique.

Augmentation de l’angle de la charnière de la porte pour placer le fauteuil roulant dans le véhicule de façon autonome, solutions de rangement sur-mesure pour le fauteuil, conduite facilitée avec boule au volant et levier mécanique intuitif remplaçant le pédalier classique, les solutions d’aménagement pour transformer la petite électrique sont personnalisées selon le handicap du client.

Pour commander un exemplaire, le client se rend sur le site dédié du store Citroën Ami pour commander l’Ami de son choix. Sur le site, un bouton d’action l’invite à être contacté par un opérateur dédié qui évaluera son besoin et gérera la logistique de transformation du véhicule.

En parallèle le client sera mis en contact et pourra personnaliser son véhicule en collaboration avec Pimas avec un pack moyennant 3 600 €. En option il existe aussi une télécommande au volant intuitive avec commandes centralisées, un coussin anti-escarre spécifique en cuir, un accoudoir, une fourche au volant 2 ou 3 branches, ou une inversion de la pédale d’accélérateur mécanique au plancher. Le client peut enfin choisir d’être livré gratuitement par Citroën en point de vente ou au domicile du client (supplément de 200 €).

La transformation du véhicule est réalisée en France, les pièces et main-d’œuvre sont garanties 2 ans tandis que l’assistance 24h/24, 7 jours sur 7, est offerte pendant 2 ans avec Europ Assistance.