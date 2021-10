Citroën Ami: mais qu'est-ce qu'ils lui trouvent tous?

Dans un marché automobile exsangue, où les délais de livraison explosent et où la clientèle ne sait plus que choisir entre les différents types de motorisations, les signaux positifs sont d’autant plus visibles qu’ils sont rares.

C’est notamment le cas de la Citroën Ami, qui rencontre un improbable succès sur tous les marchés où elle est lancée. Le dernier témoignage nous vient d’Angleterre, où le patron de la marque sur place vient d’annoncer sur les réseaux sociaux que moins de deux semaines après l’ouverture des réservations en ligne, l’auto avait déjà enregistré 1 000 commandes, tandis que 14 000 personnes ont déjà manifesté un intérêt pour ce modèle.

Depuis son lancement en mai 2020, l’Ami a convaincu 9 000 clients à travers l’Europe, dont 6 500 en France, où son statut de quadricycle lui permet d’être conduite dès 14 ans, avec un simple BSR.

On relève au passage que le groupe Facebook « My Ami Citroën France », qui se défend de tout lien avec Citroën, compte à ce jour 5 500 membres. Sans aller jusqu’à évoquer un phénomène de société, il se passe quelque chose avec ce véhicule, même au-delà de nos frontières.

L’Ami est aussi vendue en Italie, Espagne, Belgique, Portugal. En 2022, elle sera aussi disponible au Royaume-Uni et en Allemagne.

Qui sont les clients de l’Ami ? D’après Citroën, il s’agit en grande partie de foyers multimotorisés, qui offrent ainsi à leurs enfants un moyen de transport plus sécurisant qu’un deux-roues, tout en atteignant les 45 km/h et offrant 75 km d’autonomie (recharge en 3 heures sur une prise domestique). Citroën évoque aussi le succès de l’auto en zone rurale, où les transports collectifs sont rares.

Mais les ambitions sont plus grandes, ainsi qu’en atteste la disponibilité d’une version dite "Cargo", forte d’un volume utile de 400 litres à laquelle s’ajoute une zone de chargement côté passager capable de supporter un poids de 140 kilos. Un utilitaire assez idéal en ville, où ses 2,41 m et son rayon de braquage minuscule font merveille.

Les clients sont bien sûr sensibles au tarif de l’auto, qui s’affiche à partir de 19,99 € par mois. Mais son lancement s’inscrit dans une période où le rapport à l’automobile est en train de changer. Celle-ci se voit concurrencée dans les villes par les nouveaux moyens de transports électrifiés (trottinettes ou vélos), et s’ajoutent à cela les Zones à Faibles Emissions (ZFE) appelées à se multiplier dans les années à venir. Enfin, l’Ami correspond aux aspirations de l’automobiliste de demain, qui a compris l’intérêt de véhicules légers, frugaux et peu onéreux.

Pour paraphraser l’écrivain Pierre Daninos, qui expliquait dans les années 50 que « les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence », on pourrait dire que les conducteurs du XXIème siècle mettent dans leurs véhicules moins d’essence que de bon sens.