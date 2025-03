La nouvelle plateforme STLA Medium commence à s’implanter dans les gammes de toutes les marques du groupe Stellantis. Elle a été inaugurée par le Peugeot 3008 de troisième génération arrivé l’année dernière, juste avant d’équiper son cousin de chez Opel le Grandland de seconde génération. Après avoir également fait son chemin chez DS Automobiles avec la N°8, elle sera reprise dans quelques jours par le Citroën C5 Aircross de seconde génération et l’année prochaine par la future Lancia Gamma.

Mais ce n’est pas tout : cette plateforme STLA Medium fera bientôt son entrée de gamme de Jeep, l’autre marque du groupe Stellantis s’appuyant désormais sur la technologie « européenne » du groupe (après son Avenger très proche techniquement du Peugeot 2008 et de ses cousins). C’est le Compass de troisième génération qui y aura droit, dans un format similaire à celui du Peugeot 3008.

Le plus beau des SUV compacts familiaux de Stellantis ?

Après avoir déjà montré un croquis de la silhouette du modèle, Jeep vient de dévoiler d’autres images de détail de ce nouveau Compass de troisième génération. On peut observer sa face avant, pourvue d’optiques carrés et d’une calandre striée dans la plus pure tradition des modèles de la marque américaine. C’est sûr, il ne ressemblera ni au Peugeot 3008, ni à l’Opel Grandland, ni au Citroën C5 Aircross, ni au DS N°8.

En revanche, il reprendra les mêmes motorisations que ces derniers. Avec le petit bloc essence 1,2 litre turbo de 136 chevaux qu’il ne faut plus appeler Puretech, plusieurs versions 100% électriques (batteries de 73 à 96 kWh de capacité) et très probablement la variante hybride rechargeable de 195 chevaux.

Le Compass de troisième génération devrait être présenté dans les prochaines semaines et restera assemblé à l’usine de Melfi en Italie. En revanche, on se demande quelles motorisations seront choisies pour sa future variante américaine produite de l’autre côté de l’Atlantique.