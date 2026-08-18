Ces Porsche miniatures de 75 ch atteignent jusqu'à 120 km/h

Il existe des jouets pour adultes puis il y a ceux qui nécessitent probablement un casque. Le studio End of S.T.A.Y. fabrique en Chine des répliques à l’échelle 1/2 de sportives mythiques suffisamment sérieuses pour transformer un parking en circuit improvisé.

Fondée en 2021 par l’architecte Philip Zhu et l’ingénieur aéronautique David Chen, l’entreprise propose notamment des Porsche 911 génération 964, Mazda MX-5, Toyota AE86 et Land Rover Defender. Sous leurs carrosseries miniatures se cachent un véritable châssis, des suspensions réglables, des freins à disque et même un frein à main hydraulique. Les versions classiques reçoivent un moteur électrique de 2,5 kW, atteignent 50 km/h et annoncent environ 50 km d’autonomie.

Des versions très survoltées

Mais la petite 964 peut devenir nettement moins raisonnable. Les variantes les plus musclées développent 35 puis 75 ch pour moins de 200 kg. Avec ses pneus slicks, la plus puissante peut ainsi atteindre 140 km/h. Si besoin, une application permet heureusement de limiter sa vitesse. Les tarifs débutent sur place à une somme semblable à 6 000 euros environ pour les MX-5 et AE86, contre 7 600 euros pour la Porsche. La version de 75 ch grimpe à l'équivalent de 11 200 euros. Un prix qui rend difficile la justification de l'achat d'une voiture pour enfant.