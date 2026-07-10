Les gendarmes arrêtent un conducteur de Renault Clio "tunée" cumulant tous les vices

Voilà une prise pour le moins insolite réalisée par la Gendarmerie de la Somme. Le 30 juin dernier, des militaires du peloton motorisé d’Abbeville réalisaient des contrôles dans la région et sont tombés sur une drôle de Renault Clio.

L’auto, une Clio de troisième génération verte, a été mesurée à 137 km/h sur une route limitée à 80 km/h. De quoi constituer un grand excès de vitesse, désormais considéré comme un délit dès la première occurrence (et avec la possibilité d’avoir des peines beaucoup plus lourdes qu’avant depuis un changement de la loi en ce sens).

D’autres gros problèmes

Mais ce n’est pas tout : les gendarmes en ont profité pour effectuer d’autres contrôles sur le conducteur de la voiture. Il a été positif à l’alcool mais aussi aux stupéfiants. Il a immédiatement été placé en garde à vue en conséquence, son véhicule ayant été immobilisé dans le même temps.

Ce véhicule, parlons-en : comme vous pouvez le remarquer, son conducteur voulait visiblement le faire ressembler à une Clio RS. Notez les petits stickers ajoutés ou encore le gros béquet de toit à l’arrière qui contraste assez fortement avec la présence d’une boule de remorquage.

Dans ce genre de procédure, le véhicule peut être définitivement saisi puis revendu aux enchères. Dans ce cas précis, en revanche, pas sûr qu’il ne puisse atteindre une forte valeur si tel était le cas. Peu probable, aussi, qu’il soit réintégré à la flotte des véhicules d’intervention des gendarmes comme cette BMW Série 1 !