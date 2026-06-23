Nous en parlions il y a quelques jours : en Charente-Maritime, les équipes de la gendarmerie dédiées à l’interception des automobilistes en situation de grand excès de vitesse comptent désormais sur un nouveau membre à quatre roues.

Pas une Alpine A110 ni une Cupra Leon, ces deux modèles intégrés depuis quelques années dans la flotte des autos achetées par les militaires pour leurs performances. Non, une BMW Série 1 de la seconde génération dans sa version à cinq portes, saisie dans le cadre d’un contentieux judiciaire et intégrée à cette flotte.

Première victime

Et cette Bmw Série 1 est déjà utile aux gendarmes de la région : ils viennent de publier une image montrant la voiture à côté d’une Porsche 911 de la génération 991, qu’elle a interceptée après un contrôle de grand excès de vitesse.

« Ce 14 juin, la petite BMW série 1 de l’Équipe Rapide d’Intervention du Peloton Motorisé de SAINTES a intercepté le conducteur de cette Porsche 911 surpuissante. Sur la D728, à NIEUL-LÈS-SAINTES, où la vitesse est limitée à 80 km/h, le véhicule a été surpris en train de rouler à 138 km/h ! Ce grand excès de vitesse lui vaut une mise en fourrière administrative », peut-on lire dans la publication.

Une simple 120d

Comme l’a remarqué l’un de nos lecteurs, cette BMW Série 1 bleue n’est même pas une version puissante. Il s’agit vraisemblablement plutôt d’une simple 120d diesel de 184 chevaux et non pas d’une M135i. Certes, cela lui permet de développer des performances plus que correctes avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,4 secondes et une vitesse de pointe de 228 km/h. Mais à côté des performances des Alpine A110 ou de celles de la Porsche 911 prise ici, il y a un écart. La bonne nouvelle, c’est que les coûts d’entretien de cette auto restent assez bas.