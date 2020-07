Fiabilité de la BMW Série 1 "F20/F21" (2011) : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

5. Meilleures versions

En Diesel : (F20) (2) 118D M SPORT BVA8 5P

En diesel, et même si la version 20d est encore plus plaisante car plus performante, la 18d suffit amplement. Accouplée à la BVA8, elle fait même preuve d'un redoutable agrément de conduite, tout en consommant comme un moineau. Les 150 ch au lieu de 143 avant restylage, sont bien présents et vaillants. La finition M SPort est certes assez chère en occasion, mais sa présentation plus sportive donne un côté dynamique à la Série 1, et ce n'est pas désagréable. Des plus, à partir de 2015, les soucis de fiabilité se raréfient.

Commercialisation : 2015

Puissance fiscale : 7

Puissance réelle : 150

Emission de CO2 : 110 g/km