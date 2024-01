De 7 000 à 25 000 €, quelle BMW Série 1 d'occasion pour votre budget ?

La Série 1 au fil des ans Série 1 5 p. (E 87) Commercialisation : de 2004 à 2011 Restylée en janvier 2007 Série 1 3 p. (E 81) Commercialisation : 2007 à 2011 Série 1 3 p. (F21) Commercialisation : 2012 à 2015 Commercialisation de la version restylée : 2015 à 2019 Série 1 5 p. (F 20) Commercialisation : de 2012 à 2015 Commercialisation de la version restylée : 2015 à 2019 Série 1 5p. (F40) À partir du printemps 2019

Moins de 7 000 €

En diesel

Oubliez les modèles vendus sous la barre des 7 000 €. D'abord, l'offre est très limitée et entre les Série 1 très âgées et affichant plus de 250 000 km, celles dont la mécanique est à revoir ou la carrosserie en mauvais état, les bonnes affaires sont inexistantes.

En essence

Bien que l'offre soit également très réduite, les kilométrages sont en revanche plus raisonnables que ceux des diesels. Mais à ces prix, il vous faudra vous contenter d'une Série 1 d'entrée de gamme, animée par le petit bloc 1.6 de 115 ch et 122 ch. Ainsi, nous avons repéré une 116i 122 ch Excellis de mars 2009 avec 118 000 km au compteur pour 6 000 €.



De 7 000 € à 10 000 €

En diesel

Si les annonces sont encore limitées, les kilométrages deviennent plus attractifs et se situent en dessous des 130 000 km. Dès lors, quelques bons plans sont déjà possibles. Comme chez ce particulier qui propose une 118d 143 ch Confort de septembre 2010 ayant 114 000 km au compteur à 8 600 €. Mais attention, ce bloc diesel (code N47) a connu des soucis de chaîne de distribution jusqu'à mi-2012. Assurez-vous que sur le modèle convoité celle-ci a bien été révisée selon les consignes de constructeur.

Pour 1 300 € de plus, nous avons repéré une Série 1 de seconde génération (F20) de juillet 2012 à la mécanique plus fiable. C'est une 116d Efficient Dynamic Lounge. Elle a 108 000 km au compteur et est mise à prix par un particulier à 9 800 €. Malheureusement, si vous comptiez vous tourner vers les motorisations 120d et 123d, ce sera peine perdue. À ce tarif, il n'y en a pas.

En essence

Comme en diesel, l'offre reste réduite dans cette tranche de prix et ce sont les versions 116i de première génération (E87-E81) qui s'imposent. Avec un peu de patience, on peut néanmoins dénicher quelques bonnes affaires sur des autos ayant au plus 120 000 km au compteur. Ainsi, nous avons trouvé une 116i 122 ch Edition 5p. de novembre 2011 et 115 600 km à 9 000 €.

Quelques exemples d'annonces de BMW Série 1 de première génération sur la Centrale



De 10 100 € à 15 000 €

En diesel

La seconde génération (F20-F21) domine l'offre et bon nombre de Série 1 affichent des kilométrages autour des 100 000 km, voire inférieurs. De même, près de la moitié des autos ont à peine dix ans ou moins. Au menu des motorisations, surtout des 114d, des 116d et des 118d. Encore trop chère, la 120d est absente. Nos recherches nous ont permis de dénicher une 114d 95 ch Lounge d'août 2015 (version restylée) avec 71 700 km au compteur pour 12 000 €.

Mais pour un peu moins cher, on peut se tourner vers des 116d ou des 118d certes un peu plus âgées mais au kilométrage raisonnable. Vu une 116d 116 ch Lounge Plus 5p. de juin 2014 ayant parcouru 93 500 km à 10 800 €. Enfin, pour 11 500 €, un professionnel propose une 118d 143 ch Sport 5p. de novembre 2012 avec au compteur 106 300 km.

En essence

À l’instar de la diesel, l'opus 2 (F20-F21) s'impose dans cette catégorie de prix. Et parmi l'offre, on peut trouver des Série 1 restylées (avril 2015). Côté mécanique, ce sont les 116i 109 ch et 136 ch ainsi que les 118i 136 ch et 170 ch les plus présentes. Repéré chez un particulier une 116i 136 ch Sport de juin 2012 avec 75 000 km à 12 500 €.

Mais pour 13 300 € soit seulement 800 € supplémentaires, nous avons trouvé une 116i restylée, animée par le nouveau trois cylindres 1.5 de 109 ch. Elle est de décembre 2015 et a 95 000 km. Pour une 118i 136 ch (restylée) les tarifs flirtent avec les 14 000 €. Vu une Sport de juin 2015 et 89 000 km à 13 900 €.

De 15 100 € à 20 000 €

En diesel

Dans cette tranche de prix, l'offre se compose de Série 1 de deuxième génération (F20-F21) et les versions restylée (avril 2015) sont légion. Profitez-en, car elles ne sont pas forcément plus chères que leurs devancières. Quant aux kilométrages, ils sont largement en dessous des 100 000 km. Pour ce qui est de motorisations, surtout des 116d et des 118d mais quelques 120d font leur apparition.

Pour un peu plus de 15 000 € nous avons trouvé chez un professionnel une 116d Lounge 5p. d'octobre 2018 ayant 76 000 km au compteur pour 15 400 €. Mais avec une rallonge de 500 € vous pouvez vous offrir une 118d 150 ch. Vu une Sport 5p. de janvier 2017 ayant parcouru 80 000 km à 16 000 €. Enfin, pour une 120d 190 ch, la note grimpe à 17 500 €. Vu une Sport 5p. de novembre 2016 et 78 400 km, cédée par un professionnel.

En essence

116i et 118i se partagent l'offre au détriment des 120i, plus chères. Et à l'instar des versions diesels, les Série 1 de seconde génération restylées sont très présentes et souvent au même prix que les F20 et F21 non restylées. Bonne nouvelle, bon nombre d'exemplaires affichent au compteur moins de 80 000 km.

Pour ceux qui souhaitent rouler en Béhème ''tranquille'', une 116i 109 ch leur conviendra. Vu une Urban Chic 5p. d'août 2017 et 70 000 km au compteur à 15 500 €. Mais au même tarif, l'achat d'une 118i 136 ch est possible. Ainsi, un particulier cède une Lounge 5p. de mars 2017 ayant seulement 80 000 km.

Quelques exemples d'annonces de BMW Série 1 deuxième génération sur La Centrale

De 20 100 € à 25 000 €

En diesel

Les Séries 1 de seconde génération 116d et 118d s'octroient encore une large place parmi l'offre en seconde main. Et à ces prix, on peut acquérir des autos d'à peine 6 ans voire moins et surtout avec des kilométrages inférieurs à 60 000 km. Du côté des 1.5 116d, vu chez un professionnel une Sport Ultimate 5p. de juin 2019 avec 37 800 km à 20 800 €. Mais si vous êtes tenté par une 2.0 118d 150 ch de moins de 60 000 km, une soulte d'environ 1 700 € sera nécessaire. Ainsi, vu chez un négociant toutes marques, une Sport BVA 5p. de mai 2019 avec 59 200 km au compteur à 22 500 €.

Quant à la 120d, force est de constater qu'elle ne fait pas le gros des ventes en neuf. Dès lors, elle est peu présente en occasion. En revanche, les premiers opus 3 de la Série 1 (F40) font leur apparition. Au menu dans cette tranche de prix, exclusivement des 1.5 116 d. À titre d'exemple, un professionnel propose une Lounge de janvier 2021 avec 37 500 km au compteur à 21 500 €, soit seulement 700 € de plus par rapport à l'ancienne Série 1 (F20). De quoi réfléchir...

En essence

Des budgets qui vous permettent de choisir entre les toutes dernières Série 1 d'ancienne génération (F20-F21) mais surtout l'actuelle mouture (F40), apparue en 2019. Et, à tarifs équivalents mieux vaut se tourner vers cette dernière d'autant qu'elle hérite des motorisations de sa devancière, à savoir les trois cylindres 1.5 109 ch de la 116i et le 1.5 136 ch de la 118i. Comptez un minimum de 23 000 € pour 116i. Vu chez un concessionnaire de la marque une Edition Sport de mars 2021 ayant parcouru 37 800 km à 23 500 €. A tarif et kilométrage équivalents vous pouvez accéder à une 118i d'un an plus âgée. Vu chez un négociant multimarques, une M Sport de février 2020 avec 30 500 km au compteur à 23 500 €.

Quelques exemples d'annonces de BMW Série 1 de 3e génération sur La Centrale

LE BILAN

Petit ou gros budget, essence ou diesel, trois ou cinq portes... Il y a forcément la Série 1 qui vous convient. Mais si, pour les générations 2 et 3, pas trop âgées et au kilométrage raisonnable, l'achat peut se faire sans trop de risques, l'acquisition de l'opus 1 doit se faire avec la plus grande vigilance. Car bon nombre d'entre eux n'ont probablement plus franchi la porte du concessionnaire depuis longtemps, mais sont passés entre les mains de mécaniciens, certes experts, mais pas forcément respectueux des consignes Bmw. Autre mise en garde si vous comptez vous tourner vers un diesel, généralement fort kilométré, sa fiabilité a été plutôt chaotique notamment coté distribution. Alors, méfiance... !