A3, Série 1, Classe A : pour 15 000 € maxi, de bonnes affaires en seconde main ?

L'OFFRE

Avec cette somme, voire moins, le parc est composé principalement d'autos âgées de six ans et plus, parfois cinq pour une entrée de gamme. Et pour ce qui est des motorisations, ce sont les diesels qui avec près de 80 % des annonces, s'imposent face aux essence. Eh oui, il y a plus de six ans, le diesel était roi dans cette catégorie. Enfin, côté source d'approvisionnement, plus des deux tiers des modèles sont proposés par des professionnels, surtout des négociants multimarques et dans une moindre mesure par des réseaux de concessionnaires.

Commençons par la représentante de la marque aux anneaux, qui a en quelque sore fait naître la catégorie des compactes premium, en en étant la première représentante en 1996. Elle en est à sa 4e génération aujourd'hui.

Risqué en dessous de 8 000 €

Oubliez les A3 à ces tarifs. Âgées de douze ans et plus (1re ou 2e génération), les kilométrages au compteur explosent avec à la clé des réparations coûteuses à court terme. Et comme l'offre n'est composée que de diesels, remplacer un volant moteur, des injecteurs ou un turbo (pannes fréquentes sur ces générations) va se traduire par une facture astronomique...

Quelques rares bonnes affaires dès 9 000 €

En flirtant avec les 9 000 €, l'âge et les kilométrages parcourus se réduisent. Mais les motorisations diesels sont toujours légion. Nos recherches nous ont permis de dénicher quelques perles rares comme cette A3 Sportback 2.0 TDI 140 ch Ambition de mars 2011 cédée par un particulier à 8 800 €. Elle affiche au compteur 107 000 km. Ce qui est plus que raisonnable pour une auto de dix ans. Vu également chez un professionnel, une Sportback 1.6 TDI 105 ch de juin 2013 ayant au compteur 102 000 km et mise à prix à 9 900 €.

11 000 € - 12 000 € : l'offre s'enrichit mais toujours du diesel

Cette somme vous permet d'accéder facilement à la troisième génération d'A3, apparue fin 2012 et à de nouveaux blocs diesels. Le 1.6 TDI 110 ch (il remplace le 1.6 TDI 105 ch) et le 2.0 TDI 150 ch (il remplace le 2.0 TDI 140 ch). Toutefois il faudra s'armer de patience pour en dénicher mais ça paye. Nous avons trouvé chez un particulier une 2.0 TDI 150 ch Attraction 3 portes de novembre 2013 ayant parcouru 99 700 km, mise à prix à 12 000 €. Un autre particulier se sépare de son A3 1.6 TDI 110 ch Sportback Ambiente de fin 2014. Elle affiche au compteur 82 000 km et est vendue 12 000 €.

Plus de 12 000 € : enfin quelques essence

Entre 12 000 et 15 000 €, les modèles diesels dominent toujours l'offre, avec de bonnes affaires en vue, mais quelques bons plans sont enfin possibles en essence. Pour ce qui est des âges et des kilométrages, on trouve des modèles de 2014 à 2016 avec moins de 100 000 km au compteur.

Ainsi, nous avons déniché une A3 Sportback 1.6 TDI 110 ch Business Line d'octobre 2015 avec 94 000 km au compteur. Elle est vendue par un professionnel au prix de 13 000 €. Pour la version 2.0 TDI 150 ch, notre ténacité nous a permis de dénicher toujours chez un pro, une Business Line d'avril 2014 et 82 900 km au compteur au prix de 15 000 €.

Enfin, pour les anti-diesel, un particulier se sépare pour 14 500 € de son A3 essence 1.4 TFSI 122 ch Ambiente de septembre 2014. Elle n'a parcouru que 82 000 km.

La BMW Série 1

Elle a représenté la première vraie concurrente à l'Audi A3, en arrivant sur le marché en 2004. Ses atouts, sauf pour la dernière génération : une architecture de propulsion, et de gros moteurs possibles. Mais pas pour moins de 15 000 € !

Pas de quoi se ruer sur les moins de 8 000 €

Dans ces tranches de prix, et à l'instar de sa rivale, l'Audi A3, l'offre en BMW Série 1 est exclusivement composée de modèles de première génération (2004-2011) et les versions diesels sont majoritaires. Constat : les kilométrages s'envolent, dépassant souvent les 200 000 km. Ce qui n'est pas rassurant en ce qui concerne leur fiabilité à court terme et les réparations à prévoir. Mieux vaut alors passer son chemin et revoir son budget à la hausse.

10 000 € : une Série 1 de deuxième génération et des kilométrages plus raisonnables

Une rallonge de 1 500 € à 2 000 € vous permettra d'enrichir l'offre et surtout de viser l'opus 2 apparu fin 2011 (F20/F21). Autre bonne nouvelle, les kilométrages, qui passent sous la barre des 120 000 km pour un diesel. Ainsi, nous avons repéré chez un professionnel une 116 D Première 116 ch de juin 2013, 5 portes avec 109 500 km au compteur, mise à prix à 9 900 €. Elle est vendue avec une garantie de 6 mois. Malheureusement, compte tenu du budget, pas de propositions significatives en essence.

12 000 € : des diesels plus récents et plus fiables

En flirtant avec ce budget, les annonces de Série 1 animées avec le bloc diesel de 143 ch s'étoffent et mieux, on peut trouver des modèles de 2013/2014 bien plus fiables qu'auparavant (chaîne de distribution fragile sur les années 2009 à 2011). Un particulier se sépare de sa 118 D 143 ch Sport 5 portes boîte auto de mai 2013 pour la somme de 11 900 €. C'est une première main qui affiche au compteur 106 000 km.

Plus de 12 000 € : enfin des essence !

Si, comme pour l'Audi A3, les versions gazole restent encore majoritaires avec une enveloppe ne dépassant pas les 15 000 €, quelques essence s'affichent à ce tarif. Au menu, des 116i 136 ch et des 118i 170 ch dont des modèles restylés (avril 2015). Vu une 116i Lounge de novembre 2014 à 12 900 €. Elle a parcouru 78 400 km. De même, une 118 i Lounge de décembre 2015 est cédée à 13 500 €. Elle a 71 500 km au compteur.

Enfin, côté diesel, nous avons déniché chez un particulier une 118 d Sport 3 portes de décembre 2015. Un modèle restylé dont la puissance passe de 143 ch à 150 ch. Il a 82 800 km et est cédé pour 14 000 €.

La Mercedes Classe A

La Classe A est née sous la forme d'un minispace. Ce n'est qu'en 2012 qu'elle se mue en compacte, devenant alors seulement une concurrente pour les A3 et Série 1. Elle est, du coup, bien plus chère au niveau des premiers prix.

Moins de 12 000 € : le désert

On a eu beau chercher, nous avons fait chou blanc. Nous l'avons dit, elle est plus récente, et les prix constatés en occasion sont forcément supérieurs à ceux des Audi A3 et BMW Série 1. Notre enquête démontre, en plus, que les rares Classe A vendues sous la barre des 12 000 € sont fortement kilométrées, d'où des réparations coûteuses à prévoir à moyen terme. À éviter donc.

13 000 € et plus : le ticket d'entrée

Avec une soulte d'environ 1 000 €, le choix grossit et les kilométrages au compteur sont bien plus réalistes et acceptables. Et si la gamme diesel est la plus diffusée, il est malgré tout possible de se tourner vers des modèles essence.

Chez un professionnel nous avons repéré une 160 CDI 90 ch Intuition de mars 2014 ayant parcouru 79 500 km au prix de 13 300 €. Elle est garantie un an. Mais c'est une entrée de gamme peu performante.

Avec une rallonge de 600 €, un particulier propose une 180 CDI Sensation d'octobre 2013 affichant 85 200 km. Prix réclamé : 13 900 €. Malheureusement, la version 200 CDI est inaccessible pour un budget de 15 000 €. Comptez de 1 000 € à 1 500 € supplémentaires.

Côté essence, visez plutôt une enveloppe de 14 500 € minimum pour un modèle en finition haut de gamme âgé de 6/7 ans. Vu chez un pro une 180 Sensation de mai 2016 ayant 78 000 km au compteur à 14 490 €.

LE BILAN

Rouler en familiale compacte premium pour le prix d'une citadine haut de gamme neuve c'est possible. Les modèles les plus accessibles sont pour l'instant les Audi A3 et BMW Série 1. Quant à la Mercedes Classe A, arrivée sur le marché un peu plus tard, les recherches vous réclameront davantage de patience et peut être une rallonge de quelques centaines (ou milliers !) d'euros pour trouver la perle rare. Enfin, comme pour toute recherche d'une auto d'occasion, il ne faut pas hésiter, à tarifs sensiblement équivalents, à aller voir plusieurs véhicules afin de les comparer aussi bien sur leur état général qu'au niveau de leur équipement...