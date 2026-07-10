Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Volkswagen

Pourquoi 100 moutons travaillent désormais dans une usine Volkswagen

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

14  

Volkswagen a trouvé une solution pour le moins originale afin d’entretenir les abords de sa centrale solaire en Pologne. Le constructeur a remplacé les tondeuses par un troupeau de 100 moutons chargés de brouter l’herbe sous plus de 31 000 panneaux photovoltaïques.

Pourquoi 100 moutons travaillent désormais dans une usine Volkswagen

Chez Volkswagen, les tondeuses thermiques viennent officiellement de perdre leur emploi. À l’usine de Poznań en Pologne, le constructeur a confié l’entretien des espaces verts à 100 moutons. Leur mission : brouter l’herbe sous les 31 000 panneaux solaires de l’installation photovoltaïque de 18,3 MW qui peut couvrir jusqu’à 25 % des besoins annuels en électricité du site.

Plutôt que d’utiliser des machines, le troupeau assurera la tonte jusqu’à l’automne. Une tâche qui sera effectuée tout en profitant de l’ombre des panneaux pour se protéger des fortes chaleurs. Selon leur éleveur, les animaux se sont rapidement adaptés et pâturent désormais tranquillement par petits groupes.

Pourquoi 100 moutons travaillent désormais dans une usine Volkswagen

Une étude en cours

Au-delà de l’aspect insolite, le projet possède une véritable dimension scientifique. En partenariat avec l’Université des sciences de la vie de Poznań, Volkswagen étudie les effets de ce pâturage sur la biodiversité, la qualité des sols, le bien-être animal, la végétation et même le microclimat. Cette approche baptisée agrivoltaïsme pourrait réduire les coûts d’entretien des centrales solaires tout en favorisant les écosystèmes. Une idée aussi simple qu’efficace et nettement plus silencieuse qu’une tondeuse.

Pourquoi 100 moutons travaillent désormais dans une usine Volkswagen
14  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité Volkswagen

Voir toute l'actu Volkswagen

Fiches fiabilité Volkswagen

Voir toutes les fiches fiabilité Volkswagen

Essais Volkswagen

Voir tous les essais Volkswagen

Comparatifs Volkswagen

Voir tous les comparatifs Volkswagen