Pourquoi 100 moutons travaillent désormais dans une usine Volkswagen
Volkswagen a trouvé une solution pour le moins originale afin d’entretenir les abords de sa centrale solaire en Pologne. Le constructeur a remplacé les tondeuses par un troupeau de 100 moutons chargés de brouter l’herbe sous plus de 31 000 panneaux photovoltaïques.
Chez Volkswagen, les tondeuses thermiques viennent officiellement de perdre leur emploi. À l’usine de Poznań en Pologne, le constructeur a confié l’entretien des espaces verts à 100 moutons. Leur mission : brouter l’herbe sous les 31 000 panneaux solaires de l’installation photovoltaïque de 18,3 MW qui peut couvrir jusqu’à 25 % des besoins annuels en électricité du site.
Plutôt que d’utiliser des machines, le troupeau assurera la tonte jusqu’à l’automne. Une tâche qui sera effectuée tout en profitant de l’ombre des panneaux pour se protéger des fortes chaleurs. Selon leur éleveur, les animaux se sont rapidement adaptés et pâturent désormais tranquillement par petits groupes.
Une étude en cours
Au-delà de l’aspect insolite, le projet possède une véritable dimension scientifique. En partenariat avec l’Université des sciences de la vie de Poznań, Volkswagen étudie les effets de ce pâturage sur la biodiversité, la qualité des sols, le bien-être animal, la végétation et même le microclimat. Cette approche baptisée agrivoltaïsme pourrait réduire les coûts d’entretien des centrales solaires tout en favorisant les écosystèmes. Une idée aussi simple qu’efficace et nettement plus silencieuse qu’une tondeuse.
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