En bref SUV 7 places

À partir de 52 300 €

Pour assurer l’entrée de gamme, le Volkswagen Tayron s’appuie sur le 1.5 eTSI de 150 ch, associé exclusivement à la boîte à double embrayage DSG à 7 rapports. Ce quatre cylindres essence suralimenté bénéficie en prime d’une hybridation légère 48V, lui permettant d’entrer dans la catégorie fiscale « hybride », ce qui fait essentiellement baisser le malus au poids, atteignant ici 1 240 €. Le malus CO2, lui, reste élevé, malheureusement pour le client final qui devra acquitter un chèque compris entre 2 370 et 4 543 € (entre 141 et 152 g de CO2/km) au Trésor public, en plus du prix du véhicule.

Rappelons que cette motorisation prend aussi place sous le capot du T-Roc, le cadet de la gamme SUV. Alors, avec 300 kilos de plus sur la balance, on vous laisse imaginer le rendu. Cette motorisation mise tout sur la souplesse et l’efficience en milieu urbain et périurbain où le conducteur appréciera sa grande discrétion et sa consommation amoindrie par la présence de l’hybridation légère. Pour le reste, ce bloc n’a pas sa place sous le capot d’un SUV de 7 places taillé pour avaler les kilomètres.

Le 4 cylindres manque cruellement de couple (250 Nm) pour offrir un agrément de conduite suffisant. Les accélérations et les reprises sont anémiques et obligent trop souvent le conducteur à anticiper les dépassements. La transmission DSG, agréable à basse vitesse, n’aime absolument pas être malmenée et vous le fait savoir, même en mode Sport. Elle privilégie l’efficience et rien d’autre. C’est encore pire avec 7 passagers à bord, où il faudra constamment anticiper sous les hurlements du 4 cylindres.

On se console par des niveaux de consommation plutôt corrects pour un véhicule de ce gabarit avec une moyenne de 7 l/100 km relevée sur notre parcours. Le 2.0 TDI, avec son couple nettement supérieur (360 Nm), fait davantage sens pour ce type de véhicule. Malheureusement, il est un peu plus taxé encore par l’État français. Ce choix mécanique permet surtout d’offrir au Tayron un prix d’appel de 52 000 €, mais en additionnant les malus poids et CO2, la facture finale revient au prix de la motorisation hybride rechargeable, exemptée de taxes. Le choix sera donc très vite orienté.

Volumes XXL et modularité aboutie

Vraiment dommage, car le Tayron est un SUV à tout faire, offrant un vaste intérieur et une modularité aboutie. En effet, au rang 2, l’on retrouve une banquette coulissante avec des dossiers inclinables permettant d’offrir un bel espace à des adultes. Cette version bénéficie des 7 places de série. Les deux sièges additionnels prennent la forme de strapontins. Faciles à déployer, ils autorisent un espace convenable pour des enfants. Au-delà, il faudra coulisser la banquette pour ménager plus d’espace. Le volume de coffre constitue un point fort : il varie entre 885 et près de 2 090 litres. Il conserve une capacité notable de 345 litres lorsque les sept sièges sont déployés.

L’environnement est calqué sur celui du Tiguan, converti à l’ère du tout-digital. Les commandes de confort (climatisation/ventilation) sont toutes regroupées dans le grand écran central de 15’’, obligeant le conducteur à plusieurs manipulations. C’est dommage. Mais ce dernier intègre la dernière version du système d’exploitation Volkswagen désormais au point. L’utilisation est rapide, la résolution est bonne et les fonctionnalités sont clairement présentées. On aime la personnalisation des raccourcis, notamment pour désactiver rapidement les aides à la conduite les plus intrusives. De plus, le Tayron offre de nombreux rangements dont un logement pour smartphone très pratique, ou encore de pratiques aumônières placées en hauteur au dos des deux sièges avant, sans oublier les prises USB-C disséminées un peu partout.

Le Tayron « premier prix » délivre un comportement routier neutre et confortable. N’attendez pas de dynamisme ou d’agilité. C’est une machine à rouler (en silence) qui rassure en toutes circonstances mais qui ne vous donnera pas la banane dans les virages. L’amortissement ici totalement passif est mis en lumière par des jantes de « petit diamètre » (17’’ de série). Le SUV absorbe extrêmement bien les aspérités de la route et préserve ainsi les passagers de toutes turbulences à bord. Sur autoroute, l’allemand est comme posé sur des rails, confortable et silencieux. C’est pour nous l’une des références de sa catégorie dans le domaine.