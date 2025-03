EN BREF Version allongée du Tiguan SUV 7 places À partir de 50 800 €

Volkswagen fait partie des acteurs historiques du segment des SUV 7 places puisque la firme de Wolfsburg avait lancé l’Allspace, déclinaison 7 places du Tiguan en 2017. Aujourd’hui, 8 ans plus tard, la firme allemande revient sur le devant de la scène des SUV familiaux avec le Tayron, son nouveau SUV 7 places.

Avant tout, il faut préciser que cette appellation, bien qu’elle soit nouvelle en Europe, existe déjà en Chine depuis plusieurs mois, mais attention, il s’agit d’un modèle totalement différent de celui qui va être prochainement commercialisé dans l’Hexagone.

Quand on découvre ce Tayron, impossible de ne pas faire la filiation avec les autres SUV de la marque. Pourtant, le nouveau venu dispose d’une identité qui lui est propre. Bien évidemment, on retrouve certains points communs à l’image du bandeau lumineux qui relie les projecteurs avant et même les feux arrière ou des logos, qui sont également éclairés, mais le Tayron dispose d’une calandre et d’un bouclier spécifique. La différenciation est naturellement plus fragrante de profil en raison des dimensions supérieures qui se traduisent par des portes arrière plus grandes et des vitres de custodes rallongées. La poupe bénéficie aussi d’une identité qui lui est propre avec un hayon vertical.

En termes de mensurations, ce Tayron vient donc se positionner entre le Tiguan et le Touareg. Il s’agit de deuxième SUV le plus grand de Volkswagen en Europe. Il mesure 4,79 m de long, soit 6 cm de plus qu’un Tiguan Allspace et surtout 24 cm de plus que le dernier Tiguan.

Un habitacle agréable

Dans l’habitacle, on retrouve une présentation devenue classique chez Volkswagen. Le conducteur a face à lui une instrumentation numérique de 10,25 pouces pouvant être secondée par un affichage tête haute. L’écran multimédia mesurant 12,9 pouces de série, mais peut même atteindre 15 pouces sur les finitions les plus hautes. Celui-ci est nettement plus plaisant à utiliser qu’auparavant avec notamment une plus grande facilité et fluidité. La migration du levier de vitesses près de la colonne de direction permet de libérer de la place au niveau de la console centrale, qui accueille désormais de nombreux rangements dont un système de double recharge par induction ventilé pouvant être masqué par une sorte de couvercle. Une commande rotative – identique à celle du Skoda Kodiaq - servant à commander le volume de la radio, mais également les modes de la conduite fait également son apparition.

La présentation est qualitative avec sur notre modèle d’essai de l’alcantara, des matériaux surpiqués et des placages rétroéclairés sur la planche de bord, mais aussi les contre-portes.

Une belle place à l’arrière et du coffre

Avec son empattement de 2,79 m, qui est identique à celui du Tiguan Allspace mais 11 cm plus grand que celui du Tiguan classique, les passagers de la seconde rangée seront particulièrement bien choyés, notamment pour l’espace aux jambes des plus conséquents. Ils profiteront également d’une banquette arrière coulissante sur 18 cm et de dossiers inclinables.

Comme l’Allspace, le Tayron est décliné en deux configurations : 5 ou 7 places. Il faut préciser toutefois que la seconde n’est pas disponible avec les moteurs hybrides rechargeables en raison de l’emplacement des batteries. Comme souvent dans cette catégorie, parler de sept places est toujours un peu exagéré. Il s’agit plus de 5 places + 2 d’appoint. En effet, comme souvent, il est déjà nécessaire de se contorsionner pour prendre place au dernier rang. Ensuite, une fois installé, il faudra composer avec peu de place aux jambes à moins de condamner les places de la seconde rangée. Les strapontins se relèvent par ailleurs, peu confortables au niveau de l’assise. De quoi confirmer que ces sièges sont avant tout faits pour du dépannage ou le transport d’enfants. À titre de comparaison, un Peugeot 5008 s’avère plus confortable.

Quelle que soit la configuration que vous choisirez, vous bénéficierez d'un très grand volume de chargement. Ainsi, en 5 places, le coffre oscille entre 885 et 2 090 litres avec les moteurs thermiques. Avec les PHEV, il faudra composer avec une perte de 175 litres en raison des batteries. En 7 places, la capacité oscille entre 345 litres - tous sièges en place, ce qui est largement plus que la concurrence et 1 905 litres.`