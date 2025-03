En matière de motorisations, le Tayron sera disponible en essence avec le e-Tsi 150 ch, en diesel avec le TDI 150 ch, et deux motorisations hybrides rechargeables de 204 et 272 ch. C’est d’ailleurs la moins puissante de ces dernières que nous avons aujourd’hui à l’essai.

Cette dernière, qui se compose d’un 4 cylindres essence 1.5 suralimenté et d’un moteur électrique installé dans la boîte de vitesses, n’est pas une nouveauté, car elle est présente sur de multiples modèles du groupe Volkswagen. Si la puissance reste identique aux premières générations, la technologie a bien évolué. Désormais, ce système est alimenté par une batterie de 19,7 kWh/nets, ce qui permet à notre Tayron de revendiquer des autonomies mixtes en tout électrique d’environ 120 km. L’autre nouveauté réside dans les capacités de recharge. Dorénavant, il est possible de recharger sur des bornes rapides avec des puissances tolérées de 50 kW en courant continu et 11 kW en alternatif. 26 min sont nécessaires pour passer de 10 à 80% dans le premier des cas.

À l’usage, nous avons réussi à parcourir environ 90 km/h en tout électrique et avons enregistré une consommation mixte de 3,8 l/100 km sur notre essai. Au démarrage, comme les hybrides rechargeables du groupe, le démarrage se fait en 100% électrique. Si vous désirez que ce ne soit pas le cas, il faut le spécifier sur l’écran. Les 204 ch de cette association sont le minimum, car il ne faut pas oublier que ce Tayron avoisine les 2 tonnes. Les relances sont toniques malgré le gabarit. Quand il n’y a plus de batterie, la situation se complique forcément puisque le 1.5 TSi est un peu juste et cela se traduit par des montées en régime un peu trop sonores. Avec passagers et bagages, le 4 cylindres sera plus à la peine.

Constat plus séduisant concernant le comportement. Sans surprise, on ne recherche pas du dynamisme avec ce type de véhicule et c’est le confort qui prime. Et pas de souci dans ce domaine. Le Tayron prend soin de ses occupants. Les mouvements de caisse sont plutôt bien maîtrisés et c’est uniquement quand les virages deviennent trop serrés que le roulis devient plus marqué. Mais globalement, rien de rédhibitoire pour autant.