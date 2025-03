La concurrence : renouvelée et moins couteuse.

Il n’y a pas que Volkswagen qui a décidé de renouveler son offre de SUV 7 places. Ainsi, c’est aussi le cas de Skoda avec son Kodiaq, de Peugeot avec son 5008 et dans une moindre mesure Renault avec son Espace. Le Tayron ne manque pas de concurrents. Attention, toutefois, pas d’hybride rechargeable chez Renault. En matière de tarification, Volkswagen reconnaît une montée en gamme et cela se ressent au niveau de la facture. Ce n’est pas compliqué, avec des prix débutant à partir de 52 000 € et même 57 000€, il est plus onéreux que la plupart de ses rivaux. Seul son cousin, le Kodiaq affiche des tarifs très proches. Les autres, Renault Espace et Nissan X-Trail sont dépourvus de moteurs hybrides rechargeables sont moins chers et c’est aussi le cas pour le Peugeot 5008 pourtant lui aussi hybride rechargeable, mais vendu 13 000 € moins cher !

À retenir : Volkswagen is back

Depuis l’arrêt de la commercialisation du Tiguan Allspace, Volkswagen n’était plus présent dans le segment des SUV 7 places. Même si ce n’est pas la catégorie la plus porteuse du marché, le constructeur allemand souhaite conserver sa place, voire la renforcer. L’objectif semble tout à fait réalisable, car ce Tayron rassemble tout ce que l’on recherche de ce type de véhicules avec une bonne habitabilité, un grand volume de chargement, la possibilité de transporter jusqu’à 7 personnes et un équipement complet. De quoi séduire donc les familles.

Caradisiac a aimé

L’espace généreux aux jambes au 2 e rang

rang La présentation intérieure agréable et qualitative

Le volume de chargement important

Le confort

Nombreux rangements intérieurs

Caradisiac n'a pas aimé

Pas de version 7 places sur les hybrides rechargeables

Les places de 3 e rang uniquement en dépannage

rang uniquement en dépannage Le gabarit imposant