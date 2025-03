La structure de la gamme du Tayron est relativement complexe puisqu’elle se compose de quatre finitions et deux séries spéciales.

L’entrée de gamme « Life Plus » ( à partir de 52 000 €) propose une dotation déjà très complète comprenant notamment les projecteurs LED avec logos éclairés à l’avant et l’arrière, la sellerie tissu, les jantes alliage 17 pouces, le système multimédia avec navigation et écran 12,9 pouces, la climatisation trizone, le régulateur de vitesse adaptatif, la double recharge par induction, l’accès et le démarrage sans clé, le hayon automatique, l’aide au stationnement, l’alarme et la compatibilité AppleCarPlay et AndroïdAuto sans fil.

La première série spéciale dénommée « Volkswagen Edition » vendue « 50 800 € ajoute les projecteurs LED Plus, des jantes spécifiques toujours en 17 pouces, la peinture métallisée et quelques détails esthétiques.

Le niveau « Elegance » (55 300 €) se caractérise à l’entrée de gamme, les projecteurs Matrix LED, les jantes 18 pouces, le toit panoramique, la conduite semi-autonome, les sièges avant chauffants ainsi que les vitres acoustiques et surteintées.

La finition « R-Line » (54 900 €) se distingue par les projecteurs LED Plus, les jantes 19 pouces, les sièges sport avec appuie-tête intégré et la sellerie tissu/velours.

La seconde série limitée appelée « R-Line Edition (54 800 €) » bénéficie de la peinture métallisée et du toit ouvrant panoramique.

Enfin, le haut de gamme « R-Line Exclusive » (à partir de 61 000 €) profite du système multimédia 15 pouces, de l’affichage tête haute, de la sellerie cuir avec sièges avant chauffants, électriques, ventilés et à mémoire, le système audio Harman Kardon, le toit ouvrant panoramique, la caméra 360° et la conduite semi-autonome.

Le point techno : un système multimédia enfin digne de ce nom. On a souvent pesté contre les systèmes multimédia du groupe Volkswagen, mais il faut bien reconnaître que Volkswagen a corrigé le tir suite à la mise en place du dernier système d’exploitation. Plus fluide, disposant de raccourcis, celui-ci est plus facile à utiliser, notamment quand il est relayé par un écran de grande taille, qui facilite son utilisation.