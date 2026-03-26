Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Volkswagen Tayron

Essai

Le Tayron premier prix est-il suffisant pour transporter une grande famille ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

0  

5. La fiche technique du Volkswagen Tayron 1.5 eTSi Hybrid

 

Le Tayron premier prix est-il suffisant pour transporter une grande famille ?

 

Les chiffres clés

Volkswagen Tayron 1.5 ETSI 150 VW EDITION DSG7
Généralités  
Finition VW EDITION
Date de commercialisation 11/10/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,79 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,66 m
Empattement 2,78 m
Volume de coffre mini 345 L
Volume de coffre maxi 1 905 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 7
Poids à vide 1 723 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 8 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes
Cylindrée 1 498 cm3
Puissance 150 ch
Couple 250 Nm à 1 500 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 204 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.4 s
Volume du réservoir 55 L
Emissions de CO2 146 g/km (wltp)
Bonus malus max 3610
Page précédente

Photos (28)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Volkswagen Tayron

Volkswagen Tayron

SPONSORISE

Essais Volkswagen Tayron

Voir tous les essais Volkswagen Tayron

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Volkswagen Tayron

Voir toute l'actu Volkswagen Tayron