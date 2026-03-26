La concurrence : un écart de prix important

Le Volkswagen Tayron, affiché à partir de 52 300 €, se positionne sur un créneau plus haut de gamme que ses rivaux directs. Si ses prestations de confort et son volume de coffre record (885 L en 5 places) impressionnent, son rapport prix/performance est mis à rude épreuve par une concurrence française et interne plus agressive et notamment face au Peugeot 5008 (dès 42 000 €). Bien que moins volumineux, le 5008 offre une modularité exemplaire. L’écart tarifaire est aussi notable face au Skoda Kodiaq (dès 48 000 €), son cousin technique proposant les mêmes prestations (7 places, moteurs TDI/PHEV) pour environ 5 000 € de moins. Enfin face au Renault Espace (dès 46 000 €) s’avère aussi plus compétitif alors qu’il bénéficie uniquement d’une motorisation full hybrid de 200 ch.

A retenir : l’hybride rechargeable plus intéressant

Le Tayron brille par son silence, son intérieur XXL adapté aux familles nombreuses et sa modularité aboutie. Mais son tarif d’entrée élevé et ses malus incitent fortement à délaisser le petit moteur essence pour les versions hybrides rechargeables ou diesel, un peu plus onéreuses à l’achat mais ô combien plus adaptées.

Caradisiac a aimé

Les volumes XXL

La modularité aboutie

L’insonorisation et le confort

Les consommations en carburant contenues

Caradisiac n’a pas aimé

Les performances du moteur

Les lenteurs de la boîte automatique

Les tarifs plus élevés que la concurrence