Le Tayron premier prix est-il suffisant pour transporter une grande famille ?
3. Plus de 52 000 € le ticket d’entrée : le nouveau Volkswagen Tayron est-il devenu trop cher ?
La concurrence : un écart de prix important
Le Volkswagen Tayron, affiché à partir de 52 300 €, se positionne sur un créneau plus haut de gamme que ses rivaux directs. Si ses prestations de confort et son volume de coffre record (885 L en 5 places) impressionnent, son rapport prix/performance est mis à rude épreuve par une concurrence française et interne plus agressive et notamment face au Peugeot 5008 (dès 42 000 €). Bien que moins volumineux, le 5008 offre une modularité exemplaire. L’écart tarifaire est aussi notable face au Skoda Kodiaq (dès 48 000 €), son cousin technique proposant les mêmes prestations (7 places, moteurs TDI/PHEV) pour environ 5 000 € de moins. Enfin face au Renault Espace (dès 46 000 €) s’avère aussi plus compétitif alors qu’il bénéficie uniquement d’une motorisation full hybrid de 200 ch.
A retenir : l’hybride rechargeable plus intéressant
Le Tayron brille par son silence, son intérieur XXL adapté aux familles nombreuses et sa modularité aboutie. Mais son tarif d’entrée élevé et ses malus incitent fortement à délaisser le petit moteur essence pour les versions hybrides rechargeables ou diesel, un peu plus onéreuses à l’achat mais ô combien plus adaptées.
Caradisiac a aimé
- Les volumes XXL
- La modularité aboutie
- L’insonorisation et le confort
- Les consommations en carburant contenues
Caradisiac n’a pas aimé
- Les performances du moteur
- Les lenteurs de la boîte automatique
- Les tarifs plus élevés que la concurrence
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|1.5 ETSI 150 ELEGANCE DSG7 7PL
|146 (wltp)
|55 800 €
|€
|1.5 ETSI 150 LIFE DSG7 7PL
|141 (wltp)
|52 300 €
|€
|1.5 ETSI 150 R-LINE DSG7
|146 (wltp)
|56 200 €
|€
|1.5 ETSI 150 R-LINE EDITION DSG7 7PL
|146 (wltp)
|57 300 €
|€
|1.5 ETSI 150 R-LINE EXCLUSIVE DSG7
|146 (wltp)
|62 500 €
|€
|1.5 ETSI 150 VW EDITION DSG7
|146 (wltp)
|52 500 €
|€
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