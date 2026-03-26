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Volkswagen Tayron

Essai

Le Tayron premier prix est-il suffisant pour transporter une grande famille ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

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4. Notre évaluation du Volkswagen Tayron 1.5 eTSi hybrid

 

Le Tayron premier prix est-il suffisant pour transporter une grande famille ?

Le Volkswagen Tayron, à partir de 150 ch et 52 300 €, est évalué dans la catégorie des SUV 7 places qui comprend notamment : 

Le Renault Espace 7 places, à partir de 200 ch et 48 000 €

Le Peugeot 5008, à partir de 145 ch et 42 200 €

Le Skoda Kodiaq 7 places, à partir 150 ch et 47 930 €

 

Volkswagen Tayron 1.5 eTSi Hybrid 150 Edition
Budget
  • 5.88
  • 5.88
  • 5.88
  • 5.88
  • 5.88
 
Pratique
  • 8.56
  • 8.56
  • 8.56
  • 8.56
  • 8.56
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
 
Sécurité
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
 
Note globale : 14,4 /20
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