Le Tayron premier prix est-il suffisant pour transporter une grande famille ?

Le Volkswagen Tayron, à partir de 150 ch et 52 300 €, est évalué dans la catégorie des SUV 7 places qui comprend notamment :

Le Renault Espace 7 places, à partir de 200 ch et 48 000 €

Le Peugeot 5008, à partir de 145 ch et 42 200 €

Le Skoda Kodiaq 7 places, à partir 150 ch et 47 930 €