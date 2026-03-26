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Volkswagen Tayron

Essai

Le Tayron premier prix est-il suffisant pour transporter une grande famille ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

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2. Volkswagen Tayron : pourquoi la série spéciale à 52 500 € est le meilleur choix de la gamme

 

Le Tayron premier prix est-il suffisant pour transporter une grande famille ?

La structure de la gamme du Tayron est relativement complexe puisqu’elle se compose de quatre finitions et deux séries spéciales.

L’entrée de gamme « Life » ( à partir de 52 300 €) propose une dotation déjà très complète comprenant notamment les projecteurs LED avec logos éclairés à l’avant et l’arrière, la sellerie tissu, les jantes alliage 17 pouces, le système multimédia avec navigation et écran 12,9 pouces, la climatisation trizone, le régulateur de vitesse adaptatif, la double recharge par induction, l’accès et le démarrage sans clé, le hayon automatique, l’aide au stationnement, l’alarme et la compatibilité AppleCarPlay et AndroïdAuto sans fil.

La première série spéciale dénommée « Volkswagen Edition » vendue 52 500 € ajoute les projecteurs LED Plus, des jantes spécifiques toujours en 17 pouces, la peinture métallisée et quelques détails esthétiques.

Le niveau « Elegance » (55 800 €) se caractérise à l’entrée de gamme, les projecteurs Matrix LED, les jantes 18 pouces, le toit panoramique, la conduite semi-autonome, les sièges avant chauffants ainsi que les vitres acoustiques et surteintées.

La finition « R-Line » (56 200 €) se distingue par les projecteurs LED Plus, les jantes 19 pouces, les sièges sport avec appuie-tête intégré et la sellerie tissu/velours.

La seconde série limitée appelée « R-Line Edition" (54 800 €) bénéficie de la peinture métallisée et du toit ouvrant panoramique.

Enfin, le haut de gamme « R-Line Exclusive » (à partir de 62 500 €) profite du système multimédia 15 pouces, de l’affichage tête haute, de la sellerie cuir avec sièges avant chauffants, électriques, ventilés et à mémoire, le système audio Harman Kardon, le toit ouvrant panoramique, la caméra 360° et la conduite semi-autonome.

 

Le poin techno : des feux Matrix LED

Le Tayron peut revoir des projecteurs Matrix LED (de série sur la finition Elegance à 55 800 € et R-Line Exclusive à 62 500 €). Cette technologie utilise des dizaines de segments lumineux pilotables individuellement. Une caméra placée derrière le rétroviseur scanne la route en continu. Lorsqu'un véhicule arrive en face ou vous précède, le système éteint précisément les segments de LED qui pourraient éblouir l'autre conducteur, tout en maintenant le reste de la chaussée en plein phare. La largeur du faisceau s'adapte aussi à la vitesse et aux conditions météo pour limiter l'auto-éblouissement sur sol mouillé.

 

Equipements et options

Version : 1.5 ETSI 150 VW EDITION DSG7

Equipements de sécurité

  • Détecteur de pluie

  • Détecteur de fatigue

  • Allumage automatique des projecteurs avec feux de jour à LED et fonction &quot;Coming Home/Leaving Home&quot;

  • Assistant au démarrage en côte

  • Airbags de tête pour passagers AV/AR

  • Light Assist: Activation ou désactivation automatique des feux de route en fonction des sources

  • Détection d&#039;angles morts &quot;Side Assist&quot; avec assistance de sortie de stationnement

  • Airbags rideaux et latéraux AV/AR, airbag central

  • Oeillets de retenue ISOFIX pour sièges pour enfants sur sièges AR extérieurs et sur siège passager

  • Feux de braquage et éclairage tous temps

  • Blocs de feux AR à LED 3D

  • Projecteurs LED Plus (projecteurs à LED avec feux de jour à LED, feux antibrouillard intégrés,

  • Airbag conducteur et passager AV avec désactivation de l&#039;airbag du passager AV

  • ABS

  • Système de protection proactive des occupants (fermeture automatique des vitres et du toit ouvrant,

  • Alarme antivol - Protection volumétrique et anti-soulévement

  • Système d&#039;accès/démarrage et verrouillage/déverrouillage sans clé Keyless Access avec SAFELOCK

  • Régulateur de vitesse adaptatif ACC avec limiteur de vitesse

  • Contrôle de la traction (TCS)

Equipements de confort

  • Accoudoir central AV

  • Radars de stationnement AV/AR

  • Boîtiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de porte dans la teinte du véhicule

  • Réception de radio numérique (DAB+)

  • Frein de stationnement électronique y compris fonction Auto Hold

  • Ecran tactile 12,9&quot;

  • Détection d&#039;angles morts &quot;Side Assist&quot; avec assistance de sortie de stationnement

  • Banquette AR coulissante et dossier divisés, rabattables

  • Interface téléphonique &quot;Comfort&quot; avec fonction de chargement inductive pour 2 téléphones avec

  • Oeillets de retenue ISOFIX pour sièges pour enfants sur sièges AR extérieurs et sur siège passager

  • Déverrouillage à distance pour le dossier de banquette AR

  • Drive Experience Control: Sélecteur de profil de conduite avec écran OLED tactile

  • Volant multifonction en cuir, avec palettes de changement de vitesse

  • Climatisation automatique &quot;Air Care Climatronic&quot; 3 zones

  • Stores pare-soleil pour vitres AR

  • Direction assistée

  • Dossier de siège passager AV entièrement rabattable

  • Sièges AV réglables en hauteur

  • Système de navigation &quot;Discover Media&quot;

  • Lève-vitres AV électriques

  • Système de protection proactive des occupants (fermeture automatique des vitres et du toit ouvrant,

  • Interface Bluetooth pour téléphone portable

  • Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

  • Régulateur de vitesse adaptatif ACC avec limiteur de vitesse

Esthétique / Carrosserie

  • Prise 12V dans le coffre à bagages

  • Jantes en alliage léger 17&quot; &quot;Venezia&quot; 7Jx17,&quot; pneus 215/65 R17

  • Sellerie en tissu

  • Peinture unie

  • Système de protection proactive des occupants (fermeture automatique des vitres et du toit ouvrant,

Autres équipements

  • 8 HP

  • Assistant de freinage d&#039;urgence Front Assist avec système de détection des piétons et cyclistes

  • Ecrous antivol avec protection antivol étendue

  • Système de détection de la signalisation routière

  • Eclairage périmétrique avec projection de logo

  • Système de contrôle de l&#039;état des pneus

  • Appuie-tête à sécurité optimisée AV

  • Tableau de bord Digital Cockpit 10&quot;

  • 2 prises de chargement USB-C dans la console centrale AR, capacité de charge jusqu&#039;à 45W

  • Appui lombaire, réglage pneumatique des 2 côtés

  • Commande vocale IDA

  • Plancher de coffre

  • Tapis de sol en textile

  • Assistant d&#039;intersection: système de surveillance périmétrique des intersections. Ce système freine

  • Avertissement de sortie de véhicule: lorsque le conducteur veut sortir du véhicule mais qu&#039;un

  • Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil

  • Logo éclairé AV/AR

  • 2 interfaces USB-C AV et prise 12V dans la console centrale

  • 7 places assises

  • Service d&#039;appel d&#039;urgence e-Call

  • Pack Design

  • ESP

  • Boîte de vitesse automatique (DSG7)

  • Dispositif start/stop

  • Bandeau lumineux AV/AR

  • Eclairage d&#039;ambiance 10 couleurs

  • App-Connect sans fil

  • Pack Technologie IQ.DRIVE

  • Pack Confort Hiver

  • Système de verrouillage électrique la sécurité enfants aux portes AR, avec une commande depuis le

  • Double chargeur à induction

Options disponibles

  • Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 60 000 km

     : 

    400 €

  • Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 90 000 km

     : 

    535 €

  • Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 40 000 km

     : 

    615 €

  • Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 80 000 km

     : 

    860 €

  • Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 120 000 km

     : 

    1260 €

  • Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 50 000 km

     : 

    980 €

  • Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 100 000 km

     : 

    1470 €

  • Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 150 000 km

     : 

    2250 €

  • Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 30 000 km

     : 

    275 €

  • Toit ouvrant panoramique

     : 

    1440 €

  • Jantes en alliage léger 18" "Napoli" 7,5Jx18", pneus 235/55 R18

     : 

    760 €

  • Roue de secours allégée et compacte

     : 

    200 €

  • Pneus toutes saisons 235/55 R18

     : 

    300 €

  • Crochet d'attelage escamotable avec déverrouillage électrique et assistant aux manoeuvres avec

     : 

    1290 €

  • Peinture nacrée Blanc Oryx

     : 

    1200 €

  • Peinture métallisée Ultra Violet

     : 

    1000 €

  • Peinture métallisée Vert Cipressino

     : 

    1000 €

  • Peinture unie Blanc Pur

     : 

    400 €

  • Peinture métallisée Gris Dauphin

     : 

    800 €

  • Peinture métallisée Nightshade Blue

     : 

    800 €

  • Peinture métallisée Noir Ebène

     : 

    800 €

  • Peinture métallisée Argent Dolomite

     : 

    800 €

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