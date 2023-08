Audi met en vente les voitures des joueurs du Bayern de Munich

Parmi les avantages à être joueur professionnel de football, il y en a un qui n’est pas négligeable lorsque l’un des sponsors de l’équipe pour laquelle on joue est un constructeur automobile : la voiture de fonction. Ainsi, les joueurs de l’Olympique lyonnais roulent en MG et ceux du FC Barcelone en Cupra. Du côté de Munich, on est même un peu plus privilégié.

En effet, l’un des principaux sponsors du Bayern n’est ni plus, ni moins qu’Audi. Aussi, à chaque début de saison, chaque joueur et quelques membres du staff se voient confier, pour une année, les clés d’une voiture porteuse des quatre anneaux. Pour la saison 2023-2024, tous rouleront en électrique : Q4 e-tron Sportback, Q8 e-tron, Q8 e-tron Sportback et, surtout, RS e-tron GT.

En contrepartie, Audi récupère naturellement les autos de la saison précédente. Des autos dont il faut bien se défaire. Le constructeur va ainsi mettre en place une procédure de vente inédite.

En effet, ce sont les visiteurs de l’IAA Mobility 2023, le salon de l’automobile de Munich qui se déroulera du 5 au 10 septembre, qui auront la primeur sur ces véhicules. Ainsi, sur le stand de la marque, il sera possible de réserver directement l’un de ceux-ci.

Au vu de la liste des modèles proposés, principalement composée de RS e-tron GT, ces voitures ne seront évidemment pas à la portée du plus grand nombre. Mais, pour allécher les amateurs de foot aisés, Audi précise que chaque voiture sera accompagnée d’un certificat d’authenticité et un maillot signé par l’ancien "propriétaire".