Audi Q7 2026, le malus qui tue!

Ils sont bien rares, mais il y a encore des diesels au Mondial de l’auto 2026. Et notamment sur le stand Audi, qui expose le Q7 de troisième génération, tout juste commercialisé. Ce gros SUV familial (5,06 m. de long), disponible en 5, 6 ou 7 places - on recommande particulièrement la 6 places avec deux assises individuelles à l’arrière, pour le côté premium -et fort d’un volume de coffre oscillant entre 581 et 670 litres selon la position de la banquette arrière, est taillé pour les grands trajets en famille.

A cette fin, il est disponible avec un bloc V6 TDI développant 299 ch grâce notamment à l'apport d'un compresseur électrique, pour 630 Nm de couple. La bête abat ainsi le 0 à 100 km/h en 6,2 secondes, et peut même pointer à 235 km/h. Un moteur performant et efficient, bien évidemment, mais qui présente l’inconvénient, malgré son hybridation, de rejeter 206 g de CO2 par kilomètre, ce qui vaut à l’auto un malus de…80 000 € !

Dans ces conditions, les occasions de croiser ce Q7 sur nos routes resteront rares du moins dans les premiers mois de commercialisation. On imagine que le réseau de la marque attend avec une certaine impatience l’arrivée de deux motorisations hybrides rechargeables (PHEV) développant respectivement 395 et 490 ch.

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J’achète ou pas ?

J’ai beau aimer l’électrique, la perspective de pouvoir traverser la France avec un bon gros diesel bien puissant et « coupleux » a du bon ! Mais la simple perspective de s’acquitter d’un malus de 80 000 €, soit presque le prix de la voiture, rend cette perspective totalement illusoire pour tout le monde !