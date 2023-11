Audi RS Q3 (2013 – 2018), petit SUV au moteur fabuleux, dès 20 000 €

Les collectionnables, c’est quoi ? Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde ! Pourquoi l’Audi RS Q3 est-elle collectionnable ? Premier SUV à bénéficier du survolté 5-cylindres 2,5 l turbo apparu dans le TT RS, le RS Q3 est aussi le seul de sa catégorie à passer les 300 ch lors de son lancement. Ce qui en fait un engin unique en son genre ! Nanti de performances exceptionnelles, le RS Q3 satisfait aussi à un usage quotidien, de par sa praticité et son confort. Le tout, en gratifiant d'une mélodie mécanique savoreuse, chose qui disparaît à vitesse grand V actuellement, électrification oblige. Enfin, le RS Q2 profite d'une qualité de finition qu'Audi ne propose plus à ce niveau de gamme. Des autos comme ça, on n'en fera plus jamais !

Elle aura été accommodée à toutes les sauces, la plateforme PQ35 du Groupe Volkswagen. Inaugurée par l’Audi A3 en 2003, elle équipera les Golf V et VI, la Scirocco III, la Seat Leon II et même le SUV Audi Q3. Lancé en 2011, ce petit SUV est en quelque sorte le pendant luxueux du Volkswagen Tiguan, en moins spacieux mais mieux fini. Si sa ligne un peu ronde, rappelant quelque peu le Renault Koleos, ne constitue pas un argument majeur.

Annoncée dès 2006 par le concept Audi Cross Coupé quattro, dû à Julian Hoenig qui, plus tard, dessinera l’Apple Watch, elle se veut à mi-chemin entre SUV et SUV coupé. Connaissant son petit succès, le Q3 sert de base à un deuxième concept en 2012, dénommé RS Q3. Il donne, là encore lieu, à un modèle de série, lancé pratiquement sans modification en 2013, appelé, vous l’aurez deviné… RS Q3. Comme c’était simple alors chez Audi. Ce SUV est le premier à porter le badge RS chez Audi, et il ne l’usurpe pas.

En effet, sous le capot, on retrouve le fabuleux 5-cylindres turbo inauguré par le TT RS puis utilisé par la RS3. Dans le Q3, ce bloc à injection directe chute à 310 ch, ce permet tout de même de belles performances : 5,2 s pour atteindre les 100 km/h, pour un maxi à 250 km/h. Quant au couple de 420 Nm, il déboule dès 1 500 tr/min ! Pour le passer au sol, une transmission intégrale dotée d’un coupleur Haldex est prévue, et pour stopper les 1 655 kg de l’engin, on a vu large côté disques : 365 mm à l’avant (pincés par des étriers à 8 pistons !) et 310 mm à l’arrière.

Une seule boîte est proposée : la S tronic à double embrayage et 7 rapports. Techniquement, rien ne manque, si ce n’est peut-être un amortissement piloté. Surtout qu’à 61 300 € (69 100 € actuels selon l’Insee), le RS Q3 est très cher. Heureusement, l’équipement de série se révèle riche : cuir, hifi Bose à 14 hp, clim auto bizone, GPS, xénons, régulateur de vitesse… Comme il n’a pas de concurrence sur le marché, le SUV Audi remporte son petit succès, au-delà des 90 exemplaires annuellement prévus en France.

En 2015, le RS Q3, comme ses petits frères, bénéficie d’un léger restylage (calandre élargie), la puissance est portée à 340 ch, alors qu’en 2016 est lancée une version Performance, forte de 367 ch. Cette dernière pointe à 270 km/h et avale les 100 km/h en 4,4 s ! En 2018, le Q3 change de génération et de plateforme.

Combien ça coûte ?

Le RS Q3 a bien décoté et se déniche désormais dès 20 000 €, en bon état. A ce prix, on aura un 310 ch dépassant les 200 000 km. A 25 000 €, on en trouve aux alentours de 150 000 km, alors que pour tomber sous les 100 000 km, il faut débourser 29 000 €. Les 340 ch débutent à 30 000 € pour 120 000 km environ, tandis que la version Performance réclame un minimum de 40 000 € (avec environ 90 000 km compteur).

Quelle version choisir ?

Ce sera d’abord une question de budget. Pour un prix attractif, le 310 ch s’impose. Mais aux alentours de 30 000 €, à kilométrage équivalent, dépenser 1 000 € pour obtenir un 340 ch en vaut la peine.

Les versions collector

Tout Audi RS Q3 en parfait état, généreusement optionné et affichant un faible kilométrage est un collector. Mais les Performance le sont encore plus.

Que surveiller ?

Bonne surprise, le RS Q3 semble très fiable. Il faut dire qu’il a bénéficié de l’expérience acquise avec les TT RS et RS3, mécaniquement très proches. Evidemment, cela passe par un entretien rigoureux qui, outre le moteur, impose de vidanger régulièrement non seulement la boîte (60 000 km maxi) mais aussi le différentiel Haldex. Pas de courroie à renouveler côté moteur, équipé d’une chaîne de distribution qui ne pose pas de problèmes.

Cela dit, en raison de son poids, le SUV allemand (quoique fabriqué en Espagne) fait souffrir ses freins avant, dont le renouvellement coûte cher, tandis que les pneus situés sur le même train durent rarement plus de 20 000 km. Dans l’habitacle, on apprécie la finition résistant remarquablement au temps, de même que la rareté des ennuis électroniques.

Sur la route

En s’installant dans le RS Q3 310 ch, on est surpris par la finition remarquable. Plastiques, assemblages et ajustements atteignent un niveau faisant rougir le Q3 actuel ! En revanche, la position de conduite est bonne mais pas excellente, à cause du volant un peu trop à plat. Au démarrage, le 5-cylindres émet la sonorité plaisante qu'on attend de lui. Souple et docile en ville, il se montre très vigoureux sur route, où son souffle inépuisable régale autant que les reprises féroces. La boîte le seconde parfaitement, surtout si on a opté pour le programme Sport via le Drive Select (qui acère le moteur et affermit la direction). Là, on dispose d’un vrai mode manuel : on se retrouve souvent à buter contre le rupteur, à 7 000 tr/min, dans une mélodie magnifique.

Côté châssis, on est surpris par la suspension souple, bénéfique au confort mais générant des mouvements de caisse inopportuns. Pour autant, le comportement du RS Q3, de haut niveau, n’en souffre pas. Au contraire, plus on lui tape dedans, plus le SUV encaisse, sans jamais se désunir, y compris sur mauvaise route grâce à son excellent amortissement. Plus équilibré que la RS3, il se montre même capable de survirer au lever de pied. Certes, le train avant est peu incisif et la direction guère communicative, mais le freinage se révèle puissant et endurant. En somme, nous avons ici un véhicule d’une polyvalence exceptionnelle, aussi à l’aise pour emmener les enfants à l’école que pour s’amuser sur route de montagne. Reste qu’il boit beaucoup : 11 l/100 km en roulant normalement.

L’alternative youngtimer

Audi RS4 B5 (1999 – 2001)

Si l’on excepte la RS2, devenue totalement inabordable, l’Audi youngtimer se rapprochant le plus dans l’esprit du RS Q3 est la RS4 B5. Relativement compact, ce break surpuissant, présenté fin 1999, satisfait autant au confort qu’au sport. Ce dernier point est spectaculairement incarné par le moteur préparé par Cosworth, alors propriété d’Audi. Ce V6 2,7 l s’offre deux turbos pour développer quelque 380 ch et 440 Nm. Superbe rendement !

Il s’exprime via une boîte 6 manuelle et une transmission intégrale dotée d’un différentiel central Torsen, le tout se traduisant par un 0 à 100 km/h exécuté en 4,9 s. Cela dit, s’il est très efficace, le comportement routier est moins amusant que celui du RS Q3, dominé qu’il est par le sous-virage. Une belle machine néanmoins, écoulée à environ 200 unités en France. À partir de 23 000 €.

Audi RS Q3 (2013), la fiche technique

Moteur : 5 cylindres en ligne, 2 480 cm3

Alimentation : injection directe, turbo à double entrée

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 7 à double embrayage, quatre roues motrices

Puissance : 310 ch à 5 200 tr/min

Couple : 420 Nm à 1 500 tr/min

Poids : 1 655 kg

Vitesse maxi : 250 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 5,2 secondes (donnée constructeur)

