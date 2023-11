Avant/après : tout savoir sur le restylage de la Skoda Octavia III

La Skoda Octavia est une longue histoire pour le constructeur tchèque puisque le premier modèle est sorti en 1959. Cependant, la première génération de l’ère moderne est apparue en 1996, sur base de Volkswagen Golf puisque la firme allemande s’est offert Skoda en 1991. Depuis, la berline familiale fait toujours partie de la gamme du constructeur.

Nous nous intéressons ici à la troisième génération lancée en mars 2013. Elle conserve la même philosophie que les deux précédentes : une ligne sage mais réussie, un grand coffre, des aspects pratiques et une présentation sérieuse. La prise de risque, ou toute forme d’originalité, était exclue du programme.

Sans aucun doute, cette Octavia III est une berline convaincante. Tout d’abord par son rapport prix/équipement, ce qui est moins le cas des modèles contemporain de la marque. Lors de sa sortie, elle est disponible en trois finitions (Active, Ambition et Élégance) dont le premier niveau offre déjà le régulateur de vitesse, la climatisation manuelle, les rétroviseurs rabattables électriquement et dégivrants… Le haut de gamme assure les démarrages en côte automatiquement, se pare de jantes en alliage de 17 pouces, habille ses sièges de cuir et vous guide grâce au GPS avec écran tactile.

En même temps que la berline, la marque lance le break Combi. Une version particulièrement appréciée notamment grâce à son volume d’emport : de 610 à 1 740 litres.

En plus d'arguments sérieux à défendre, l’Octavia est riche d’une large palette de motorisations avec trois offres essence dès sa sortie (de 85 à 180 ch), et trois diesel TDI (de 105 à 184 ch). De plus, elle s’offre une version sportive RS en essence avec le 2.0 TSI de 220 ch, mais aussi en diesel avec le 2.0 TDI de 184 ch, sur les deux carrosseries.

Ce n’est pas tout puisque la déclinaison Scoot apparaît fin 2014 avec à la clé un look de baroudeur, une caisse rehaussée et une transmission intégrale.

Évidemment, l’Octavia n’est pas parfaite : la direction manque de ressenti, l’insonorisation laisse un peu à désirer et le confort est un peu ferme. Et son design ne déchaîne pas les passions…

Le restylage de mars 2017

Skoda a su prendre des risques avec le Roomster ou le Yeti (du moins en phase 1), mais n’a pas osé avec sa familiale. Alors pour sa deuxième partie de carrière, les designers ont eu l’autorisation de rectifier le tir. Le restylage se concentre essentiellement sur la partie avant : capot, calandre, bouclier et surtout optiques. Chacun appréciera ou non les évolutions, mais elles donnent plus de personnalité à cette sage berline.

Sans vraiment toucher au design, les changements à bord sont appréciables. Les matériaux sont améliorés (boîte à gants, vide-poches, accoudoir et contre-portes). Les versions haut de gamme reçoivent un système multimédia doté d’un écran plus grand (9,2 pouces), d’une connexion internet et les sièges chauffants. À noter que le break Combi améliore ses aspects pratiques via une lampe torche située dans le coffre.

Sous le capot, aucun changement à l’occasion du restylage puisqu’elle a profité de quelques évolutions en mai 2015. Il s’agit de changement de puissance puisque les 1.2 TSI et 1.6 TDI gagnent cinq petits chevaux et atteignent 110 ch. Quant au 2.0 TDI de 140 ch, il passe à 150 ch.

Enfin, la version RS est reconduite, toujours en berline et break Combi. Le diesel est inchangé, mais le bloc à essence 2.0 turbo passe de 220 à 230 ch.

Le restylage en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la « phase 1 à gauche (en haut sur mobile) et la « phase 2 » à droite (en bas sur mobile).

Le restylage de la berline

Le restylage du break Combi

Le restylage de la Skoda Octavia Scoot