Avant/après : tout savoir sur le restylage du Citroën Berlingo II

Après douze ans de bons et loyaux services, le Berlingo de première génération laisse sa place à un tout nouveau véhicule. Le but est de s’éloigner de ses origines d’utilitaire pour devenir un ludospace tout à fait respectable.

Tout d’abord, il grandit très nettement avec 24 centimètres de plus en longueur, dont 3,5 cm en empattement. Il devient ainsi plus spacieux que son ennemi juré, le Renault Kangoo. Son volume de coffre cube 675 litres et atteint même 3 000 litres une fois les sièges indépendants enlevés. En plus de son grand hayon, il peut compter sur ses portes coulissantes (une ou deux au choix) pour accéder à son vaste habitacle.

Le conducteur profite également d’une planche de bord entièrement revue. Ce n’est pas tant la finesse du design que les aspects pratiques qui ont primé. Ainsi, les rangements sont nombreux et pratiques, et tout ou presque tombe sous la main. Les équipements de confort sont également plus nombreux avec la climatisation, le lecteur MP3, l’aide au stationnement, le régulateur de vitesse ou encore l’aide au démarrage en côte.

Le Citroën Berlingo est disponible à son lancement avec deux moteurs à essence (1.6 16V de 90 et 110 ch) et trois diesel (1.6 HDi de 75, 92 et 110 ch).

Le restylage de mars 2012

Après quatre ans de commercialisation, Citroën revoit quelque peu la copie de son ludospace. En plus de recevoir le nouveau logo, aux formes plus douces, la partie avant reçoit davantage de chrome, notamment dans la partie basse du bouclier (entrée d’air et contours d’antibrouillard). Le haut du bouclier voit son ouverture légèrement s’agrandir et surtout reçoit des feux de jour à LED. Le traitement des optiques évolue en douceur. Une nouvelle gamme est mise en place avec un équipement enrichi : Attraction, Confort, XTR et Exclusive.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le restylage d’avril 2015

C’est à nouveau à l’occasion du Salon de Genève que Citroën présente le second restylage de son Berlingo. Sa commercialisation aura lieu le mois suivant. Toutes les motorisations sont conformes à la norme Euro 6. À cette époque, pas si éloignée, le diesel était très présent avec pas moins de trois propositions : BlueHDi 75, 100 et 120 ch. À l’inverse, seul le bloc 1.6 VTi 120 ch était au catalogue en essence.

À noter également que de nouveaux garnissages intérieurs apparaissent (tissus Quad et Liberia), la gamme se compose de quatre niveaux de finition : Live, Feel, Shine et XTR.

L’équipement est aussi plus moderne grâce à l’adoption du freinage d’urgence automatique (moins de 30 km/h), de l’aide au stationnement avant, de la caméra de recul ou encore de l’écran tactile de sept pouces qui comprend la fonction Mirror Screen.

Les restylages en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la "phase 1" à gauche (en haut sur mobile), la "phase 2" au centre et la "phase 3" à droite (en bas sur mobile).

Les restylages de la version XTR