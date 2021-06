Avant/après : tout savoir sur le restylage du Peugeot 2008

C'est en lançant en mai 2013 la première génération de 2008 que Peugeot fait sa première incursion dans la catégorie des SUV urbains, suivant en cela de près celui qui sera toujours son plus grand rival : le Renault Captur.

Mais l'incursion est timide de prime abord. En effet, le 2008 ressemble plus à un break citadin surélevé, qu'à un véritable SUV. D'ailleurs, il remplace le break 207 SW, qui n'a pas été renouvelé. Il a tout de même quelques attributs de "baroudeur", avec des barres de toit, des boucliers protégés en partie basse par des pièces en plastique brut, et nous l'avons dit, une garde au sol rehaussée tout de même par rapport à une citadine 208. Mais c'est tout.

Sa carrière aura été très réussie. Deuxième meilleure vente de SUV urbain en France sur l'ensemble de sa carrière, il tire sa révérence en septembre 2019 avec plus de 1,35 million d'exemplaires vendus.

Au cours de sa vie, il a subi, comme de coutume, un restylage. Intervenu en mai 2016, il a été assez poussé, du moins à l'extérieur, afin de le rendre plus "viril", plus... SUV. Vous constaterez ci-dessous en images les changements entre les phases 1 et phase 2.

Pour rappel historique, au lancement, le 2008 dispose de deux moteurs essence, le 1.2 VTi 82 ch, disponible en boîte mécanique 5 rapports ou boîte manuelle pilotée simple embrayage BMP5, et le 1.6 VTi 120 ch. Côté diesel, il embarque le 1.4 HDI 68 ch, le 1.6 e-HDI 92 en boîte mécanique 5 rapports ou manuelle pilotée simple embrayage BMP6, et enfin le 1.6 e-HDI 115 ch.

En novembre 2013, le 1.6 VTi 120 reçoit une boîte auto classique, et les BMP deviennent ETG en améliorant (un peu) leur agrément.

En février 2015, le 1.2 Puretech 110 ch remplace avantageusement le 1.6 VTi 120, tandis que le 1.6 BlueHDI 120 remplace le 1.6 e-HDI 115 ch. En mai de la même année, c'est le 1.2 Puretech en version 130 ch qui devient disponible sur le 2008, tandis que les 1.6 BlueHDI 75 et 100 remplacent les 1.4 HDI 68 et 1.6 e-HDI 92. Le 1.6 VTi 120 BVA est arrêté.

En novembre 2015, le 1.2 Puretech 110 adopte la nouvelle boîte automatique EAT6.

En mai 2016 : le restylage "opération SUV"

Et c'est en mai 2016 que le restylage intervient. Le but a été pour Peugeot de rendre son SUV urbain justement plus SUV, et moins break surélevé. Alors le capot se fait plus haut, plus plat, la calandre verticale. Des protections en plastiques apparaissent sur les ailes, les boucliers sont revus. Cela peut paraître peu, mais c'est suffisant pour transfigurer la physionomie du 2008. Par contre, ce restylage est purement esthétique, sans modification aucune. des motorisations.

Malgré tout, en juillet 2018, la boîte EAT6 devient sélectionnable avec le 1.6 BLueHDI 120, et le BlueHDI 75 est abandonné.

Vous allez constater avec nous ci-dessous les évolutions stylistiques en image. Vous aurez toujours à votre gauche (ou en haut sur mobile), le modèle de 2013 avant restylage, et à votre droite (ou en bas sur mobile) le modèle de 2016 après restylage.

Le restylage extérieur du 2008 en images

Le restylage intérieur en images

Quelques détails du restylage en images