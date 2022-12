Avant/après : tout savoir sur le restylage du Renault Kangoo II

On ne présente plus le Renault Kangoo. Avec les Citroën Berlingo et Peugeot Partner, ces modèles ont inauguré le segment des ludospaces à la fin des années 90. Le but est alors de proposer un grand volume intérieur tout en conservant des tarifs raisonnables. Techniquement, il s’agit de versions utilitaires dont les prestations (équipements et présentation) tentent de se rapprocher de celles des berlines traditionnelles. La recette fonctionne et le succès est au rendez-vous.

Début 2008 débarque la nouvelle génération de Kangoo. Si la continuité esthétique est évidente (découpe du vitrage, forme des optiques avant…), les mensurations ont explosé : + 18 cm en longueur (4,21 m) et surtout + 16 cm en largeur ! Il s'agit là de la conséquence de sa nouvelle base technique, celle du Scénic II. D’ailleurs, certains clients seront quelque peu déroutés par ses nouvelles dimensions.

En toute logique, ce gabarit présente l’avantage d’offrir un grand volume intérieur. Le coffre propose un volume allant de 600 à 1 500 litres, et peut même atteindre 2 600 litres lorsque la banquette est rabattue. Personne, ou presque, ne peut en dire autant avec un encombrement aussi compact. Pour ceux qui trouveraient ces chiffres encore justes, Renault lance en mars 2012 le Grand Kangoo. Sa longueur passe à 4,60 m (+ 39 cm), son coffre atteint 930 litres en configuration 5 places et il peut embarquer jusqu’à sept passagers. C’est l’idéal pour les grandes familles qui ne veulent pas débourser trop d’argent.

À sa sortie, le Kangoo de deuxième génération est proposé en trois niveaux de finitions : Authentique, Expression et Privilège. Toutes les versions ont droit aux deux portes coulissantes et quatre moteurs sont au catalogue : 1.6 essence de 105 ch et trois diesels dCi 70, 85 et 105 ch. En 2009, Renault décide de proposer une version plus courte (- 40 cm) et fun de son ludospace, le Be Bop. Mais son espace intérieur limité, ses proportions étranges et ses tarifs élevés ont eu raison de cette version trois ans plus tard. En octobre 2011, une version électrique Z.E. fait son apparition, mais seuls les professionnels y ont droit, et un diesel d'entrée de gamme dCi 75 est commercialisé en avril 2012.

En mars 2013, le restylage

À partir de mars 2013, le ludospace profite d’un restylage. À l’extérieur, il concerne principalement la partie avant avec de nouvelles optiques dont le lien avec la calandre est plus évident. Cette dernière est désormais apparente et s’intègre mieux dans la gamme Renault de l’époque. Le bouclier évolue également et prend une apparence plus robuste, une sensation notamment due à son large bandeau central. À l'arrière, seul l'intérieur des feux change, mais en douceur. Enfin, les rétroviseurs deviennent plus arrondis.

Dans l’habitacle, un nouveau volant et une console centrale légèrement revue (placage laqué noir suivant les versions) font leur apparition. Seulement, la finition apparaît toujours aussi basique.

Mais ce Kangoo « phase 2 » se distingue surtout par l’apparition du système multimédia R-Link associé au GPS Tom Tom, de l'ESC associé à l'aide au démarrage en côte, de l'autoradio avec Bluetooth et prise USB, du système Stop & Start... Ces nouveautés lui confèrent plus de modernité. Par ailleurs, la gamme s’articule autour de nouvelles appellations (Life, Zen, Extrem et Intens) et de nouveaux moteurs apparaissent. Ainsi, le bloc essence de 105 ch laisse sa place à une mécanique turbo plus moderne, le TCe de 115 ch. Les moteurs diesel gagnent cinq petits chevaux et la boîte automatique à double embrayage EDC est proposée à partir de 2017 sur les TCe 115 ch, dCi 90 et 110 ch. Ce Renault Kangoo a cédé sa place à une troisième génération depuis juin 2021.

Le restylage en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la « phase 1 » à gauche (en haut sur mobile) et la « phase 2 » à droite (en bas sur mobile).

Le restylage du Grand Kangoo

Le Renault Kangoo Be Bop