Il y a actuellement 3 promotions en cours et qui concernent les pneumatiques dans l'enseigne Norauto (plus une un peu différente sur un kit anticrevaison), essentiellement composée de franchisés. Il semblerait qu'elles soient là pour tenter de contrer l'offensive des marques chinoises en Europe et en France, ces dernières gagnant des parts de marché à grande vitesse avec des pneus pas chers. Ici les offres concernent des grandes marques.

La première concerne "le montage remboursé pour l'achat de pneus Hankook".

L'offre est valable pour le montage de deux ou quatre pneus de la marque coréenne, achetés jusqu'au 20 juillet 2026 et montés avant le 27 juillet 2027. Ils doivent avoir été commandés sur le site norauto.fr et équilibrés/montés dans un centre éligible. Le montant maximum remboursé, après s'être connecté sur un site dédié : https://www.promo-montage-hankook.fr est de 50 € pour 2 pneus, et 100 € pour 4 pneus.

L'avis de Caradisiac : c'est toujours bon à prendre ! Les 25 euros par pneus prévus couvriront la plupart des tarifs de montage, qui excèdent rarement ce montant, sauf pour les plus grosses tailles dans certains centres. Et l'offre sera d'autant plus intéressante que la taille des pneus, et donc leur prix, sera modeste. Car 25 € offert sur un pneu facturé 100 € montage inclus, ça fait 25 % de rabais. Sur un pneu à 200 € montage compris, on n'est plus qu'à 12,5 % de ristourne...

La deuxième offre : "Jusqu'à 120 € remboursés pour l'achat de pneus Michelin"

Valable jusqu'au 26 juillet, cette offre consiste en un remboursement de 60 € pour l'achat de deux pneus et 120 € pour l'achat de 4 pneus de la marque française. Il n'est pas fait mention de prix minimum, mais seulement de "pneus éligibles à l'offre". Mais en consultant la liste, on a pu constater que toute la gamme est a priori éligible : pneus été, hiver, et gamme Cross Climate. Il doivent évidemment avoir été achetés et montés en centre Norauto (web ou boutique).

Par contre, on est bien sur une offre "jusqu'à". Et la consultation des conditions complètes déçoit. Parce que ce sera seulement 10 euros remboursés pour 2 pneus 14 pouces (et 20 euros pour 4 pneus). Ensuite le montant augmente selon la tailles des boudins : 10 € par pneu pour les tailles 15 et 16 pouces, 15 € pour les 17 pouces, 20 € pour les 18, 25 € pour les 19 et enfin 30 € par pneu pour les 20 pouces et plus.

L'avis de Caradisiac : offre au final peu intéressante. Les premiers prix en 14 pouces sont autour de 70 euros, donc un peu plus de 7 % de rabais. C'est un peu plus intéressant pour les 20 pouces et plus. Avec des premiers prix autour de 200 €, on arrive à 15 % de rabais. Mais rien d'extraordinaire au global.

La troisième offre : "Jusqu'à 140 € remboursés sur l'achat de pneus Goodyear"

Elle est valable jusqu'au 18 juillet avec un montage dans les 10 jours suivants maximum, soit jusqu'au 28 juillet. Elle concerne les pneus été, hiver, et toutes saisons. Cette offre est beaucoup plus limitée que les deux précédente car elle concerne les pneus de 16 pouces et plus, donc pas les plus petites tailles. De plus, seuls les 16 000 premières demandes de remboursement seront honorées. Et comme chez Michelin, c'est une offre "jusqu'à", et il faut avoir commandé et monté 2 ou 4 pneus (ça ne marche pas pour un seul pneu).

L'offre est donc de 15 euros pour 2 pneus 16 pouces, 35 euros pour deux pneus 17 pouces, 50 € pour deux pneus 18 ou 19 pouces, et 70 euros pour des pneus 20 pouces et plus. Des montants logiquement doublés pour 4 pneus.

L'avis Caradisiac : l'offre est plus limité pour les tailles et le nombre de remboursements. Mais elle est ensuite plus intéressante que la Michelin selon les tailles. Cela dit, dans l'absolu, cela reste modeste. Mais toujours bon à prendre.

NOTRE BILAN

La meilleure offre est celle sur le montage des pneus Hankook, qui sont en général des pneus disons... très corrects. Les offres sur les Michelin et Goodyear sont modestes, surtout sur les petites tailles. Un peu plus intéressantes sur les grandes tailles, surtout chez Goodyear. Mais le maître mot sera surtout de comparer : certaines offres chez les centres-auto concurrents sont à considérer.