Ce perroquet vandalise des voitures au point de provoquer des milliers d’euros de dégâts
Un perroquet en liberté est devenu le cauchemar des automobilistes d'un quartier résidentiel en Écosse. L'oiseau s'attaque méthodiquement aux joints et aux essuie-glaces en laissant derrière lui une facture salée. Face à ce vandale à plumes, les habitants rivalisent désormais d'ingéniosité pour protéger leurs voitures.
Un étrange vandale sème la panique dans le quartier de Lochardil près d’Inverness en Écosse. Son profil ? Un petit perroquet vert. Depuis plusieurs mois, l’oiseau s’attaque aux joints de vitres et aux balais d’essuie-glaces des voitures stationnées. De quoi causer des milliers d’euros de dégâts.
Les habitants ont fini par connaître ses habitudes : il disparaît parfois plusieurs semaines avant de revenir poursuivre son œuvre destructrice. À chaque réapparition, le voisinage s’alerte presque comme lors d’une invasion. Identifié comme une perruche à collier -une espèce non originaire d’Écosse- l’animal serait probablement un ancien oiseau de compagnie échappé. Les spécialistes avancent plusieurs hypothèses pour expliquer son comportement : réaction agressive à son reflet dans les vitres, attirance pour certains composants présents dans le caoutchouc ou simple ennui.
La terreur du quartier
Faute de solution officielle, les riverains improvisent devant les caméras du média STV News. Bâches de protection, faux serpents posés sur les tableaux de bord et huile essentielle de menthe poivrée figurent parmi les méthodes testées. Détail amusant : cette dernière semble être la seule à réellement décourager le volatile coloré.
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