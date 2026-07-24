Il vient au Mans pour suivre Le Mans Classic, puis laisse un avis sur Booking en se plaignant du bruit à l’hôtel

ôLe Mans Classic fait partie des gros événements de la saison du circuit Bugatti. Comme pendant les 24 Heures du Mans, il se déroule sur le « grand » circuit des 24 Heures du Mans avec une partie du circuit Bugatti et des portions de routes nationales, notamment celle de la fameuse ligne droite des Hunaudières.

Un circuit évidemment légendaire, qui a rassemblé un peu moins de 160 000 personnes cette année lors de l’édition « Le Mans Classic Legend » organisée sur le premier week-end du mois de juillet.

Un spectateur mécontent

Comme le relaient les journalistes d’Actu Le Mans, un hôtel situé près du circuit des 24 Heures du Mans a eu la surprise de voir un avis assez ubuesque à son sujet sur le site de réservation en ligne Booking.fr : alors qu’un client était venu suivre l’événement ce week-end-là et dormir à l’hôtel pour l’occasion, il a trouvé le site trop bruyant et dû partir de l’hôtel pour trouver un autre établissement.

« Réservation faite pour Le Mans Classic il est précisé que l’hôtel est calme… il est sur la ligne droite des Hunaudières. Impossible de dormir du vendredi au dimanche et refus de remboursement nous avis dû aller dans un autre hôtel », a-t-il écrit sur le site Booking en laissant la note de 2 sur 10.

Un touriste un peu perdu ?

Il se trouve que l’hôtel en question s’appelait justement « Hôtel Arbor – Les Hunaudières – Le Mans Sud » et qu’on pouvait logiquement se douter qu’un tel établissement, situé près de la ligne droite d’un circuit où les voitures de course roulent même la nuit pendant cet événement, permettrait d’entendre les moteurs depuis sa chambre. Il n’y a aucune honte à ne pas apprécier ce genre de nuisance, mais sans doute pas à cet endroit à ce moment de l’année. Surtout lorsqu’on vient précisément suivre l’événement en question !