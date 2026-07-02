Ne cherchez pas d’excuses, venez écouter la McLaren de Senna et l’assourdissante Mazda 787B au Mans Classic

Il y a moins d’un mois a eu lieu l’une des plus belles courses du monde, celle des 24 Heures du Mans. Connue dans le monde entier, cette épreuve vole la vedette à une autre manifestation qui vaut réellement le détour, sa déclinaison « Classic ».

Au menu, pas moins de 750 000 spectateurs, 700 voitures de compétition, plus de 8 500 voitures de clubs et de collectionneurs, ainsi que des centaines d’exposants et d’animations. Voilà qui sent bon les odeurs d’essence et d’huile et les sons bruts de la mécanique ancienne.

Gordon Murray en guest-star

Cette quatorzième édition mettra à l’honneur un ingénieur de renom : Gordon Murray. Une parade exclusive (samedi à 14h40) permettra d’admirer et d’entendre la McLaren F1 GTR victorieuse dans la Sarthe en 1995, la MP4/5B pilotée par Ayrton Senna lors de son deuxième titre mondial, mais aussi la F1 Brabham BT42 ou encore la GMA T.33, T.50 et la T.50s de Niki Lauda. Si vous manquez cette parade, toutes ces autos resteront au cœur du village tout le week-end.

La Mazda 787B pour soigner vos tympans

La Mazda 787B sera mise à l’honneur lors d’une démonstration sur le Circuit des 24 Heures du Mans. Véritable icône de l’endurance et première voiture japonaise victorieuse des 24 Heures du Mans en 1991, elle offrira au public l’occasion rare de voir, ou de revoir, en action l’une des voitures les plus emblématiques de l’histoire de la discipline. Le bruit si caractéristique de son moteur rotatif résonnera de nouveau dans la Sarthe, et dans vos oreilles. Rendez-vous vendredi à 14h et samedi à 18h.

Toute la journée, de multiples catégories s’affronteront, comme les GT3 Revival Series, les autos de la Porsche Classic Cup ou encore celles des HSR Nascar by Goodyear. Pour la seule journée du samedi, le défilé sera ininterrompu de 8h jusqu’à 1h du matin !

Pour ceux qui sont plus sensibles à la musique qu’au son des moteurs, plusieurs concerts sont prévus. De Polo & Pan à Superbus en passant par Etienne de Crécy ou Bon entendeur, pas moins de six shows régaleront les mélomanes.

Infos pratiques

Quand ?

Du jeudi 2 au dimanche 5 juillet

Où ?

Circuit des 24 Heures du Mans

Combien ?