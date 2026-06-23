La Peugeot 208 de Loeb impressionne toujours : la monstrueuse Ford électrique gagne Pikes Peak sans battre le record

Il a eu sa revanche. L’année dernière, le pilote français Romain Dumas s’élançait dans la célèbre montée de Pikes Peak au Colorado au volant de la Ford Super Mustang Mach-E de 1 400 chevaux, développée spécialement pour remporter cette épreuve si particulière. Mais en raison d’un parcours plus court que prévu, avec la partie haute totalement neutralisée en raison de fortes rafales de vent, le prototype électrique n’avait pas pu profiter de l’air moins dense en altitude pour prendre l’avantage sur ses concurrents thermiques. Il avait ainsi terminé à la seconde place du général derrière une Nova thermique ultra-préparée.

Pour l’édition 2026, en revanche, la montée de Pikes Peak s’est déroulée dans son intégralité. Et Romain Dumas a pu dérouler assez tranquillement au volant du prototype électrique américain, arrivé au sommet avec un chrono de 8 minutes, 18 secondes et 202 millièmes. Il termine devant une Formule 4 transformée pour l’épreuve et le proto thermique de Simone Faggioli vainqueur l’an dernier, victime d’un problème mécanique.

Pas un record

Romain Dumas confirme plus que jamais son statut de nouveau spécialiste de Pikes Peak, lui qui s’y était imposé pour la première fois au classement général en 2014 (avec un proto Norma thermique) et avait remporté une très belle victoire en 2018 avec la Volkswagen ID.R, déjà électrique.

Et justement, le chrono réalisé par la Ford cette année n’est pas un record : en 2013, Sébastien Loeb avait signé un temps de 8 minutes et 13 secondes au volant de la Peugeot 208 T16 spécialement préparée pour l’épreuve (875 chevaux). Surtout, on reste loin du record absolu datant de 2018, lorsque la Volkswagen ID.R déjà pilotée par Romain Dumas avait arrêté le chrono à 7 minutes et 57 secondes. Une sacrée performance sachant que le véhicule en question ne développait alors que 680 chevaux, quasiment la moitié de la puissance de la Ford !

Cette année, la grosse différence de température entre le début et la fin du parcours, avec une vingtaine de degrés en bas et un thermomètre sous les 0 degrés en haut à plus de 4 300 mètres d’altitude, a sans doute influé sur les performances des machines. Battra-ton un jour le record de Volkswagen ?

Une Renault RS01 sur le podium de sa catégorie

Signalons enfin la bonne performance de la Renault RS01 engagée par l’écurie Krafft Racing et le pilote Valentin Simonet. Elle a terminé à la 13ème place du classement général avec un temps de 9 minutes et 59 secondes, ce qui lui permet de grimper à la troisième place du podium dans la catégorie « Open ». Avec 550 chevaux et même si l’équipe avait probablement poussé son V6 biturbo pour l’occasion, elle manquait de toute façon de puissance pour aller encore plus haut. C’était en tout cas la première fois qu’on voyait une Renault sur l’épreuve !