Chez Ford, en plus des Mustang Dark Horse et Mustang GTD, on prépare une Mustang GT500 qui existera en coupé et cabriolet.

La future Ford Mustang GT500 se nommera-t-elle Shelby ? En effet, des rumeurs indiquent que Ford pourrait abandonner la marque Shelby au profit d’un nouveau nom « Cobra » (le nom du célèbre roadster AC Cobra de Caroll Shelby). Quoi qu’il arrive, la future Shelby GT500 ou Cobra GT500 sera une sportive de haut niveau.

Alors que la gamme actuelle de la Ford Mustang se compose de plusieurs versions coupés et cabriolets, les versions les plus affûtées que sont les Mustang GTD et Mustang Dark Horse ne sont disponibles qu’en carrosserie coupé, ce ne sera pas le cas de la future GT500 qui existera aussi en cabriolet comme le confirment les photos de nos chasseurs de scoop.

770 chevaux pour la future GT500 ?

Sur le site Ford en France, on peut choisir la Ford Mustang de septème génération en carrosserie coupé et cabriolet avec le moteur V8 5.0 Ti-VCT de 446 ch associé à une boîte manuelle 6 vitesses ou une boîte auto 10 vitesses. On a aussi droit à la version Dark Horse de 453 ch et à la Ford GTD. Pour la Ford GTD la plus sportive de toutes, tous les exemplaires prévus pour la France ont été vendus. Rappelons que cette auto est proche de la version course GT3, elle est équipée d’un bloc V8 5.2 suralimenté de 815 ch associé à une boîte 8 vitesses à double embrayage. Pour la future (Shelby ou Cobra) GT500, la puissance du bloc V8 suralimenté sera moindre puisqu’elle devrait approcher, aux dernières nouvelles, les 770 ch. De quoi donner des sueurs froides à tous les radars de la planète, puisqu’avec un bloc atmosphérique et 453 ch, la Dark Horse atteint déjà les 263 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes. La future GT500, devrait faire beaucoup mieux et cela qu’elle soit en version coupé ou cabriolet. Car à la différence des Dark Horse et GTD, cette auto existera en cabriolet disposant d’une élégante capote en toile, comme celle que l’on peut voir sur le prototype photographié.

La Shelby Super Snake comme source d’inspiration ?

Pour améliorer les performances du moteur de la Mustang, Ford pourrait se tourner vers Shelby qui a déjà lancé pour le marché américain, la Ford Mustang Super Snake (modèle exclusif limité à 300 exemplaires). Il s’agit d’une variante de la Ford Mustang équipée du V8 5.0 qui grâce à l’apport d’un compresseur de type Whipple atteint une puissance de 830 ch, soit quinze chevaux de plus que la GTD ! Pour Ford, la vente des Mustang en France est contrariée par le malus écologique qui les frappe durement puisque ce sont 80 000 € de plus à débourser pour l’achat d’une auto. Il faut bien dire que la Mustang à moteur V8 rejette plus que les 192 g/km de C02 qui est la valeur qui obtient le malus le plus élevé. Ainsi, la moins puissante des Mustang, la GT de 446 ch affiche déjà 278 g/km de CO2. Cela ne devrait pas cependant poser problème aux amateurs fortunés qui pourront se payer la future Ford Mustang (Shelby ou Cobra) GT500 cabriolet dont nous n’avons pour le moment aucune idée du tarif.