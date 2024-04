La Ford Mustang fête ses 60 ans dans une livrée très sympa

C’était le 17 avril 1964 dans le cadre de la Foire Mondiale de New York, pour la première fois, le public découvrait la Ford Mustang. Dès sa première année, le succès fut au rendez-vous puisque 418 000 Américains l’ont adopté. Soixante plus tard, cette muscle car fait toujours autant rêver.

La firme américaine lance pour l’occasion la série California Special, dédiée à l’Europe. Cette Mustang est ainsi proposée en huit options de couleur extérieures avec en plus les bandes latérales bleues « Rave Blue » légèrement brillantes. Ce sont surtout les jantes en partie de la même couleur et de 19 pouces de diamètre qui font leur petit effet.

L’intérieur profite également de touches spécifiques comme la sellerie cuir avec surpiqûres, que l’on retrouve aussi sur la planche de bord, les portes, le volant et la console centrale.

La Ford Mustang California Special est disponible en coupé comme en cabriolet avec le moteur V8 5.0 de 450 ch, en transmission automatique à dix rapports ou manuelle à six vitesses. Pour le moment, aucun prix n’est communiqué.

La Mustang de rallye débarque

Pour ceux qui veulent s’aventurer dans les chemins, Ford ouvrira les commandes le 30 avril de la Mustang Mach-E Rally. Le SUV électrique augmente sa garde au sol de 20 millimètres, s’habille de bandes latérales, d’une face avant spécifique et d’un grand aileron pour mieux s’échapper de l’asphalte. De plus, il peut compter sur ses quatre roues motrices, une puissance de 486 ch et un couple de 950 Nm pour faire parler la poudre. Comme la Mustang California Special, le prix reste encore un mystère.