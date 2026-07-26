Arrêté pour excès de vitesse, il indique vouloir sécher sa voiture

Laver sa voiture est une chose. Transformer la voie publique en immense soufflerie en est une autre. C’est pourtant l’explication donnée par un automobiliste canadien intercepté à Port Coquitlam en Colombie-Britannique après avoir été contrôlé aux jumelles à 111 km/h sur une route limitée à 60 km/h. Selon la police, le conducteur voulait simplement faire disparaître les dernières gouttes d’eau restées sur la carrosserie après un lavage.

Les agents de la Gendarmerie royale du Canada n’ont évidemment pas été convaincus. Une telle vitesse proche du double de la limite autorisée est considérée comme un excès majeur. Le conducteur a donc écopé d’une contravention, tandis que sa berline a été immobilisée pendant sept jours. Les autorités n’ont pas révélé son identité ni le modèle exact de la voiture. L’image publiée sur les réseaux sociaux fait néanmoins penser à une grande berline Lexus LS des années 1990.

Direction la fourrière

Avec une pointe d’humour, la police a rappelé qu’aucune excuse ne justifie un tel comportement, même lorsqu’une voiture sort tout juste du lavage. Après une semaine à la fourrière, le véhicule aura largement eu le temps de sécher.