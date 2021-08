Toutes les voitures d'occasion hybrides sont-elles Crit'Air 1 ?

Les préoccupations environnementales sont aujourd'hui au cœur de tout achat automobile. Les acquéreurs en neuf se demandent s'il faut acheter électrique, hybride ou hybride rechargeable. Ceux qui achètent en occasion sont tentés d'évoluer de leur vieille 100 % thermique (pour la plupart) vers une auto également plus vertueuse.

Et dans l'esprit de beaucoup, acheter une voiture hybride fait automatiquement basculer du côté des "bons élèves". Une hybride, c'est une voiture peu polluante, qui bénéficie donc d'une vignette Crit'Air 1, et qui ne sera pas concernée par les restrictions de circulation mises en place par les grandes métropoles (les ZFE, zones de faibles émissions). Enfin... pas avant longtemps.

Eh bien comme souvent, c'est plus compliqué que ça. Car si oui, la plupart des voitures hybrides bénéficient d'une telle vignette, ce n'est pas le cas de toutes. Explications.

Sur le papier, c'est simple

Sur le papier la règle est simple. Pour avoir droit à une vignette Crit'Air 1 (la mauve), il faut être un véhicule essence ou hybride immatriculé depuis le 1er janvier 2011 OU respecter la norme de pollution Euro 5 ou 6. Les diesels ne peuvent être Crit'Air 1, ils sont forcément Crit'Air 2 s'ils sont immatriculés après le 1er janvier 2011, même s'ils sont hybrides simples, et même s'ils respectent Euro 5 ou 6 ! En clair, aucun hybride simple diesel ne peut être Crit'Air 1. Comme ça, c'est dit.

Par ailleurs, TOUS les hybrides rechargeables, y compris les diesels cette fois-ci, sont automatiquement bénéficiaires aussi de la Crit'Air 1. Mais ce n'est pas la question ici.

Pour faire mieux encore il faut être un VE (véhicule électrique), on a alors le droit à la vignette verte dite Crit'Air 0.

Les hybrides d'avant 2006 sont théoriquement Crit'Air 3, avant 2011, c'est Crit'Air 2

Vous l'aurez compris, les véhicules plus anciens bénéficient de vignettes moins favorables. En réalité, pour faire simple, les hybrides simples sont considérés comme des 100 % thermiques, et à ce titre, les modèles les plus anciens (Honda Civic IMA, Toyota Prius 1 et Prius 2) peuvent récolter des vignettes Crit'Air 2 (modèles entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, ou norme Euro 4), voire Crit'Air 3 (modèles entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2005).

Mais attention, le "critère" le plus important pour la vignette "Crit'Air" n'est pas tant la date de commercialisation, que la norme Euro respectée (champ V9 de la carte grise). Ainsi, des modèles qui devançaient les normes (et il y en a !) peuvent avoir des vignettes plus avantageuses que ne le laisse supposer leur millésime.

Sur le terrain, c'est un encore plus complexe

Ainsi, les premières Prius 2, commercialisées en mars 2004, respectaient déjà la norme Euro 4, plutôt que la Euro 3 encore en vigueur, et sont donc éligibles à la vignette Crit'Air 2, malgré leur millésime. Entre nous, les émissions sont tellement basses, qu'elles respectent même les futures normes Euro 5 et même Euro 6, mais bon, c'est une autre histoire, et les Prius 2 ont toujours été homologuées en Euro 4. À partir de janvier 2006, rien n'a donc changé.

Mais vous l'avez compris, elles ne sont donc pas éligibles à la Crit'Air 1 ! Pas plus que la première génération de Prius, la première voiture hybride de série au monde, qui respecte Euro 3 et qui est donc Crit'Air 3. C'est le cas aussi pour les plus anciennes des Lexus (LS, RX, etc.) dont la date de commercialisation est antérieure à 2011. Ils peuvent être Crit'Air 2, mais aussi Crit'Air 1 s’ils ont anticipé la norme à leur sortie. Vous suivez ?

Dans ce cas de figure entre aussi la Honda Insight, qui peut être Crit'Air 3 (première génération), ou Crit'Air 1 pour la seconde génération (elle a anticipé). Idem pour la Honda Civic IMA (2 ou 1).

Vous trouviez ça compliqué, alors attendez, car ça se corse encore. Comme le système est ce qu'il est, c'est-à-dire parfois bourré d'erreurs, certaines autos hybrides ont été considérées (à tort) comme des hybrides rechargeables, avec la mention de l'énergie EE sur la carte grise (ligne P.3), au lieu de EH (hybride essence). Dans ce cas, l'attribution de la vignette Crit'Air 1 est automatique, comme nous l'avons vu plus haut.

Une sorte "d'erreur de la banque en votre faveur", dont ont pu bénéficier certaines Prius 2, Prius 3, Auris, Auris 2, Lexus LS, GS, RX... etc.

Dans ce cas de figure, ne vous précipitez pas pour faire corriger l'erreur, cela vous serait défavorable. Par contre, l'erreur peut avoir été faite dans l'autre sens, avec mention ES (essence) au lieu de EH. Cela ne change rien pour la vignette, cependant, mais peut jouer sur la gratuité de la carte grise...

BILAN

La réponse à la question posée est vite arrivée et elle est claire : non, toutes les hybrides ne sont pas Crit'Air 1. Mais après avoir dit cela, ce n'est pas aussi simple. Avec les erreurs de l'administration, des hybrides Crit'Air 2 peuvent se retrouver Crit'Air 1, des modèles qui devraient être Crit'Air 3 se retrouver en 2 car devançant les normes, et idem pour des Crit'Air 2 qui se retrouvent 1, en ayant anticipé.

Il faut retenir que pour définir la vignette, l'administration regarde d'abord le critère "carburation", à la ligne P.3 de la carte grise. Si c'est EE, erreur ou pas, ce sera la fameuse vignette mauve. Si c'est EH, pour hybride simple, elle regarde ensuite la ligne V.9 (norme Euro). Si elle est précisée, la vignette correspondante sera appliquée (Crit'Air 1 pour Euro 5 et 6, Crit'Air 2 pour Euro 4, Crit'Air 3 pour Euro 3). Si la norme n'est pas spécifiée, ce sera la date d'immatriculation qui comptera.

Alors soyez attentifs, cela peut vous éviter des restrictions sévères à l'avenir, ou du moins les décaler de quelques années.