Lexus LS : petit restylage, et fin de l'essence

Lancée il y a trois ans, l'actuelle limousine de Lexus, la LS, reçoit un petit restylage qui, sans surprise, sera presque invisible sur une auto visant une clientèle plutôt conservatrice. La calandre a droit à une nouvelle finition métallique, les phares reçoivent un nouveau système d'éclairage et sont affinés, le bouclier a été redessiné.

Le constructeur annonce tout de même une nouvelle teinte "gris lune" qui requiert une technique spéciale : "une technologie sonique est utilisée pour condenser la peinture en une couche d'une épaisseur d'un micron seulement. Les particules d'aluminium qu'elle contient sont plus denses et alignées de manière plus uniforme pour donner une finition impeccable avec un effet miroir. Pour obtenir ces résultats, la surface de la peinture de base, de l'apprêt et des couches transparentes a également dû être rendue aussi lisse que possible."

A l'intérieur, la grosse nouveauté est la mise à jour technologique avec un nouvel écran tactile de 12,3 pouces intégrant toutes les dernières avancées en matière de connectivité. Une option dénommée "Nishijin-ori et Haku" débarque également. Elle "décore les panneaux de porte d’un tissage noir et argent dans un motif organique inspiré des vagues scintillantes au clair de lune. Cette application des techniques de tissage et de ferronnerie traditionnelles est une « simulation », c’est-à-dire l'art japonais d'utiliser divers matériaux pour exprimer la beauté et le caractère de la nature."

Lexus a mis en place quelques changements sur sa motorisation hybride, pour améliorer l'efficience d'un bloc qui reste à 359 ch. La grosse nouveauté, c'est la disparition de la LS 500 thermique et de son bloc V6 de 417 ch, pour ne laisser la place qu'à l'hybride. Un nouveau système de stationnement totalement automatique (avec une fonction qui "apprend") permet de laisser entièrement faire l'auto dans des situations complexes. Pratique, avec un engin qui mesure 5,23 mètres.