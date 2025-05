Ces occasions oubliées qu'on achète à prix normal : la Jaguar X-Type

Si vous n'en croisez pas beaucoup dans la rue, c'est normal. La Jaguar X-Type (2001-2009) n'a en effet pas vraiment rencontré son public, pas plus en France qu'ailleurs. Destinée à élargir la gamme de Jaguar par le bas au début des années 2000, elle a hérité d'une plateforme modifiée de Ford Mondeo, Jaguar étant dans le giron de l'américain à l'époque.

Cela n'a pas plu aux fans de la marque de Coventry. Pourtant, personne ne se plaignait de la Mondeo, et la X-type bénéficiait à la fois de trains roulants plus évolués et à son lancement de moteur uniquement V6 en essence, avant de se décliner aussi en diesel. Des V6 piqués sur les étagères de Ford également, les mêmes que ceux utilisés par la grande sœur S-Type. Un 2.5 de 197 ch et un 3.0 de 234 ch. Un 2.1 toujours V6 de 159 ch a rejoint la gamme en 2002, avant que les diesels 2.0 et 2.2 (130 et 155 ch) apparaissent en 2003 et 2005 respectivement.

Ils sont d'origine PSA/Ford pour le coup, et s'ils sont plus roturiers, ils sont à la fois performants et plutôt fiables. Enfin, la X-Type devient le premier modèle de la marque à posséder officiellement sa version break. L'Estate apparaît en effet en mars 2004. Et si son volume de coffre sous cache bagages n'est pas vraiment meilleur que la berline (455 litres contre 452), il est indéniablement plus pratique.

La caractéristique principale de la X-Type réside cependant dans le "X" de son nom, qui signifie que la majorité des versions sont à transmission intégrale. Pas toutes ? Non, deux versions résistent et restent en traction : la 2.1 V6, et la 2.0 diesel. Mais pour les autres, on obtient un comportement sûr en toutes circonstances, et typé propulsion quand même, grâce à une répartition de la puissance et du couple à 60 % sur l'arrière.

Esthétiquement, impossible de deviner quoi que ce soit en provenance de la Mondeo. La X-Type a son style bien à elle. Et parfaitement intégré aux codes de Jaguar. Elle est une sorte de XJ en réduction. Élégante et équilibrée, elle n'a pourtant pas séduit. Mais aujourd'hui, elle apparaît comme assez séduisante pour un modèle de l'époque. À la fois classique et moderne.

Son habitacle, lui aussi, est à la fois moderne par rapport à une ancienne "Jag", mais l'ambiance reste fidèle à ce que propose la marque dans ses anciens modèles, avec des boiseries et une grille de BVA en forme de J... La qualité des matériaux n'a pas à rougir au sein de la concurrence premium. Par contre, l'habitabilité n'est pas son fort, mais c'est le lot de toutes les berlines premium de son époque (Série 3, Classe C, A4...).

Enfin, si l'équipement est pingre en série, de nombreux exemplaires ont été généreusement optionnés, ce sont eux qu'il faudra privilégier en seconde main (ou 3e, ou 4e...). Impossible de passer à côté du beau cuir Connoly ou des boiseries !

Les prix en neuf étaient assez contenus pour la catégorie, mais les options faisaient gonfler les factures. En occasion, les cotes sont aujourd'hui ridiculement basses pour cette auto, comparées à celles des concurrentes teutonnes. Ainsi, on trouve des exemplaires à moins de 3 000 € !

Des cotes ridiculement basses

Quel étonnement à la consultation des prix de la X-Type. Cette berline premium se dégotte, lorsque l'on a classé les annonces par ordre de prix croissant, à partir de 2 500 € (on écarte les modèles non roulants, accidentés ou affichant plus de 300 000 km...). Et quand on zieute du côté de la concurrence, on se rend compte que c'est donné !

Ainsi, on trouve des modèles 2001 à 2003, en 2.5 V6 197 ch, finition Sport, affichant certes entre 200 000 et 230 000 km, autour de 3 000 € légèrement négociables selon les vendeurs. Cela représente une décote de près de 92 % si l'on tient compte de quelques options souscrites à l'achat (ce que nous ferons pour calculer chaque décote, y compris pour les concurrentes).

Si l'on cherchait par contre une BMW Série 3 325i ou xi 192 ch de même année et même kilométrage, il faudrait mettre sur la table minimum 5 000 €, et plus sûrement 7 000 €, ce qui représente une décote comprise entre 82 et 87 % maximum.

Chez Audi, une A4 2.4 V6 170 ch, voire 3.0 V6 220 ch, modèle comparable en année et kilométrage, se trouvera là aussi entre 5 000 € et 6 000 €. Soit une décote de 86 % à 87 %.

Enfin chez Mercedes, une Classe C 240 170 ch voire 320 218 ch, de 2001 et moins de 200 000 km se trouvera autour de 4 500 € minimum pour la première et 5 000 € pour la seconde Cela reste encore 50 % plus cher que la X-Type, et représente une décote de 88 % à 89 %.

Dans tous les cas, la Jaguar est de loin la plus abordable.

Si l'on se penche sur le modèle 3.0 234 ch, et qu'on cherche un modèle plus récent (2006/2007) et moins de 150 000 km, la X-Type se dénichera à partir de 5 500 €, soit une décote de 88 %.

Une Série 3 équivalente, 330i 258 ch E90, même année et même kilométrage, se trouvera à partir de... 13 000 € ! Soit seulement 71 % de décote.

Chez Mercedes, une Classe C équivalente, une 280 231 ch, en finition Elegance, vous demandera au bas mot 9 000 €, mais plus sûrement 10 500 € à 12 000 €. Soit une décote de 78 %.

Et chez Audi, on reste sur une 3.2 FSI 256 ch de 2008, qui vous coûtera minimum 10 000 €, voire bien plus. La décote excède les 77 % mais reste très loin des - 88 % de l'Anglaise.

En diesel, une X-Type 2.2 155 ch Executive de 2006 à 2008, moins de 200 000 km, coûte plus cher q'en essence, soit à partir de 5 500 €, et une décote de - 86 %.

En face, une 320 d 163 ch Confort ou Sport Pack E90 de même année et même kilométrage vous coûtera au minimum 6 500 €. Les prix se rapprochent (il faut dire que la 320d, il y en a des pelletées en annonce), mais la décote est moindre tout de même, avec - 83 %.

Chez Mercedes, une Classe C 2006/2008 diesel de moins de 200 000 km, en 220 CDI 150, se trouvera aussi autour de 5 500 € en premier prix. La décote est de - 85 % maximum.

Enfin chez Audi, une A4 de même année, même kilométrage, en 2.0 TDI 140 Ambiente se négociera aussi autour de 5 500 €, soit - 84 %

On en conclura qu'en diesel, la X-Type a plus de succès et décote moins, à moins que ce ne soit les concurrentes qui décotent plus, vu aussi l'abondance de modèles en annonce. C’étaient des années fastes pour le diesel à l'époque.

Mais les modèles V6 essence sont complètement bradés ! C.Q.F.D.