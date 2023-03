Ces occasions oubliées qu'on achète encore à prix "normal" : le Renault Koleos

Si l'on excepte les "Renault Cherokee" des années 90, un Jeep rebadgé, et le Scénic RX4 (plutôt un monospace 4x4), le Koleos a été le premier SUV de Renault. Vraiment Renault ? Non, en fait. Car il s'agit ni plus ni moins d'un modèle coréen Samsung, le QM5, rebadgé du losange. Le même principe qu'avec la grande berline Latitude, déjà évoquée dans cette série des "occasions oubliées", qui était une Samsung SM5.

D'ailleurs, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le sort de ce Koleos de première génération n'a pas été très différent de celui de la Latitude.

Il faut dire que son style, au lancement, a pu être qualifié de désespérément fade, voire moche. "Pas très heureux" pourrait mettre tout le monde d'accord. Et même si un premier, puis un second restylage ont tenté de lui redonner un peu de charisme (la dernière mouture, en photo ci-dessus, est en effet plus avenante), cela n'a jamais permis de le faire décoller au niveau des ventes. En 2010 par exemple, un an après la sortie du Peugeot 3008 premier du nom, la marque au lion en écoulait 63 000 exemplaires, quand le Koleos atteignait péniblement les 4 000 ventes... Et c'est allé de mal en pis.

Pourtant un très bon SUV compact

Pourtant, le Koleos n'est pas (du tout) un mauvais SUV, au contraire. Si l'on met de côté sa plastique, il possède même de très nombreuses qualités.

Il est très confortable, que ce soit au niveau de la sellerie, des suspensions, mais aussi du confort auditif, qui est très correct. Il est également spacieux, pratique, plutôt bien équipé pour son prix. Mais on peut aussi louer sa qualité de fabrication qui n'a pas à rougir face à la concurrence généraliste et son ergonomie.

Alors certes, il n'est pas très dynamique sur la route, c'est un fait, mais reste correct, et il est par contre très doué en tout-terrain lorsqu'on le choisit en transmission 4x4. Oui, il laissait le choix, selon les moteurs (2.0 dCi 150 au choix en 4x2 ou 4x4, le rare 2.5 essence en 4x2 ou 4x4, le 2.0 dCi 175 seulement en 4x4). Et on termine avec une fiabilité au-dessus de la moyenne, et digne des meilleures Renault de cette époque où la fiabilité était revenue chez Renault.

De fait donc, un très bon SUV compact. Qui aujourd'hui, par manque d'image, s'échange à des tarifs extrêmement intéressants en occasion, comparé à ses concurrents.

La bonne affaire, mais seulement en diesel

Sur le marché, on ne trouve pratiquement que des Koleos diesel, ce qui n'est pas étonnant, vu qu'il s'est vendu à plus de 98 % en diesel chez nous. Les très rares essence, dotés d'un moteur 2.5 4 cylindres de 170 ch, se monnayent en moyenne entre 7 000 € et 9 000 €, voire un peu plus selon le kilométrage (il y en a un affichant 24 000 km qui traîne sur le bon coin à 10 000 €).

Pour les diesels, les prix démarrent à moins de 3 000 € ! Mais pas de précipitation. Pour ce prix, les véhicules ont soit un problème moteur, soit sont accidentés, soit affichent au moins 300 000 km au compteur. Ce qui en soit est une preuve qu'on peut atteindre de forts kilométrages avec ce bloc 2.0 dCi, partagé avec Nissan, et doté d'une chaîne de distribution, ce qui limite les frais de maintenance.

Mais revenons à nos pistons. Pour un modèle en état correct, affichant souvent entre 200 000 km et 230 000 km, le prix démarre à 3 500/4 000 €, pour un 2.0 dCi 150 4x2 à boîte mécanique.

Ce prix est tout simplement imbattable. En effet, pour les concurrents désignés, il faudra débourser bien plus cher. Un Peugeot 3008 de première génération est affiché au bas mot à 4 800 € pour un millésime 2009, affichant le même kilométrage. Et il sera doté d'un 1.6 HDI de 110 ch seulement !

Un Volkswagen Tiguan de son côté, sera proposé (au mieux !) entre 6 000 € et 7 000 € pour un modèle 2.0 TDI 140 de 200 000 km, année-modèle 2009.

Pour un Koleos de 170 000 km en moyenne (2010/2011), toujours en 2.0 dCi 150, il faudra compter en moyenne 5 500 €, mais la concurrence 3008 et Tiguan est respectivement alors à 6 500 € minimum (et toujours un moteur de 110 ch pour ce 3008) et à 9 000 € en moyenne pour le VW (63 % plus cher). Pour un 3008 en 150 ch comme le Koleos, il faut envisager un chèque minimum de 7 500 €, soit 2 000 € de plus que pour le Renault (35 % plus cher).

Autre exemple, un Toyota Rav4 diesel D-4D 150 ch, de 2009 à 2011, en moyenne 160 000 km, sera affiché en moyenne à 10 000 € !

Et l'on peut multiplier les exemples à l'envi, ce sera pareil pour tous les concurrents de son époque.

Les modèles plus récents tout aussi intéressants

Si l'on s'intéresse maintenant à un modèle plus récent, soit un modèle 2014, dernière année de commercialisation complète du Koleos. On trouve des exemplaires 2.0 dCi 175 ch 4x4 ayant parcouru 140 000 km en moyenne, en finition Bose Édition ou Initiale, pour au mieux 10 000 €, et en moyenne 11 000 €.

Un modèle équivalent de Tiguan sera lui, à 12 000 € au mieux pour 170 000 km, et plutôt 14 000 € en moyenne pour 150 000 km.

Le 3008 sera affiché un peu moins cher, avec 12 000 € en moyenne. Il aura l'avantage d'avoir un peu moins de kilomètres en moyenne (120 000).

Le Ford Kuga sera le seul à pouvoir opposer un tarif encore raisonnable, mais toujours 1 000 € plus cher que le modèle au losange, avec lui aussi des offres à 10 000 € pour un modèle 2.0 TDCI 140 diesel de 2014 mais avec 170 000 km au compteur.

LE BILAN

Le Renault Koleos est un mal aimé. Mais tout comme la berline Latitude du même constructeur, c'est un modèle doué en prestations, et d'une fiabilité sans grosse faille.

Sa faiblesse, comme tous les modèles commercialisés à cette époque, est de n'exister quasiment qu'en diesel sur le marché de l'occasion. Il faudra donc ne pas être concerné à brève échéance par les restrictions de circulation des ZFEm, pour pouvoir craquer, et faire une excellente affaire par rapport à une concurrence entre 20 % et 65 % plus chère ! Ahhh, sacrée image de marque...