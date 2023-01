Ces occasions oubliées qu'on trouve encore à prix "normal" : la Renault Latitude

Elle a été surnommée par certains, et ce dès le début de commercialisation, la Renault "Platitude". Un trait d'esprit qui souligne, cela va sans dire, son manque de relief et de personnalité, surtout stylistique.

Alors, la Latitude est-elle à la production automobile ce que les Pays-Bas sont à la topographie européenne ?

Il faut en effet reconnaître que cette grande routière, d'origine coréenne à la base (c'est une Samsung SM5 rebadgée), manque cruellement d'identité, et que son design peut être qualifié de "sage", très sage. Les face avant, profils, face arrière ne présentent aucune originalité. Quelle fadeur ! Pas moche pour autant, c'est vrai, mais personne ne se retourne, ni ne se retournera sur son passage. Jamais.

Et dans l'habitacle, c'est pareil. La planche de bord est d'un classicisme qui confine à l'ennui. Au moins, l'ergonomie des commandes est excellente, contrairement à la qualité de finition, qui n'égale même pas celle d'une Laguna 3. Et l'équipement, lui, est digne d'un haut de gamme de l'époque, avec une climatisation tri-zone, un siège conducteur massant, un purificateur d'air par ionisation, la navigation, une connexion internet, les phares directionnels, sur la finition Initiale.

Les qualités routières ? Relatives... Si le confort est moelleux, l'insonorisation réussie, et l'espace dévolu aux passagers correct, le dynamisme est absent, et il ne faut pas compter pouvoir rouler vite et avec efficacité. La Latitude se vit au contraire à rythme de sénateur. Un regret, d'autant que l'on peut par exemple compter sur un moteur V6 diesel de 240 ch, qui propose des performances relativement intéressantes (0 à 100 km/h en 7,6 s. et 235 km/h en vitesse de pointe).

De fait, son insuccès a été tel que Renault a décidé d'écourter sa carrière, qui n'aura duré que de 2011 à 2015. Et force est de reconnaître qu'on en croise très rarement sur la route. Vous souvenez-vous de la dernière fois ? Moi, je n'en ai aucun souvenir... Pas plus que de la Fiat Croma 2 SW qui a fait l'objet du premier article de cette rubrique.

Des cotes au ras des pâquerettes

En fait, si nous évoquons ici la Latitude, c'est que sa qualité est ailleurs. Elle est indubitablement abordable. En effet, elle est tellement oubliée sur le marché de la seconde main, que ses tarifs sont plus bas encore que le niveau du plancher, et de plus facilement négociables, vu comme les annonces s'éternisent dans les colonnes des sites de petites annonces.

Il faut rappeler ici que ses tarifs en neuf, s'ils n'étaient pas aussi élevés que ceux des modèles premiums de l'époque, n'étaient pas non plus donnés. Le premier prix se situait à 34 000 €, pour un 2.0 dCi 150 de base en finition Business, tandis que le V6 dCi 240 ch en finition haute Initiale s'affichait à 46 300 € tout de même. Des prix qui n'ont presque pas évolué, et pour cause, en cours de carrière. Il n'aurait pas fallu briser l'élan inarrêtable des ventes ! Une Citroën C5, pour info, s'achetait entre 3 000 € et 5 000 € de moins à modèle comparable.

Concrètement, on trouve aujourd'hui des Latitude à partir de 3 500 €. Soit le prix d'une citadine essence de 2007/2008. Alors qu'on a affaire à une grande routière diesel de 4,88 m de long ! Certes, les exemplaires à ce prix ne sont pas parfaits niveau carrosserie, et affichent plus de 200 000 km, voire 250 000 km, une preuve de fiabilité correcte, au passage. Et il faut préciser que ce sont des diesels, puisque la Latitude n'a existé en France qu'en diesel (2.0 150 ch BVM et 175 BVA6, V6 3.0 240 ch BVA) et que donc ils bénéficient d'une Vignette Crit'Air 2, ce qui ne pose pour le moment pas trop de souci, mais qui pourrait se révéler un handicap à l'avenir dans les ZFE-m. Tout le monde ne sera donc pas intéressé par l'achat d'une Latitude.

Mais ceux qui peuvent l'envisager feront des affaires. En effet, au-delà des modèles les moins chers sur le marché, on trouve aussi des modèles 150 ch boîte mécanique de 2012, affichant moins de 80 000 km, pour moins de 10 000 € ! Pour vous donner une idée, une Peugeot 508 de puissance équivalente (2.0 HDI 140 ou 160/163) et de kilométrage comparable s'affiche en moyenne 2 000 € plus cher ! Même la Citroën C5, pourtant elle aussi boudée, se vend en moyenne 1 000 € plus cher. Lorsqu'ils affichent 150 000 km à l'odomètre, les exemplaires en bon état se vendent autour de 5 000 € seulement !

Ne parlons pas ici par exemple, d'une Honda Accord, qui est introuvable à 5 000 €, et qui pour 10 000 €, affichera elle au minimum 160 000 km ! Ni des modèles premium (Audi A6, BMW Série 5), qui outre leurs prestations supérieures, se revendent déjà au minimum autour de 16 000 € pour un modèle diesel 2012 de 177 ch ou 184 ch, affichant en moyenne 170 000 km.

Les Latitude V6 diesel ne sont même pas beaucoup plus chères que les 4 cylindres. On trouve de beaux exemplaires de 2012, 140 000 km, pour 7 500 €. Et négociables. Ce sont presque les meilleures affaires, pour ceux qui veulent se faire plaisir, car les performances et l'agrément sont bien supérieurs à ceux des 4 cylindres, l'onctuosité et le bruit aussi. Et la décote par rapport au prix du neuf encore plus importante. Rappelons ici qu'un V6 diesel Initial de 2012 se vendait 46 000 € neuf, cela fait une décote de 84 %. Dans le même temps, une Bmw 530d, équivalente, se revend 16 000 €, ce qui fait une décote de 70 % seulement.

LE BILAN

La question qu'on se pose, quand même, est : peut-on décemment conseiller l'achat aujourd'hui d'une Renault Latitude en occasion ? Pour certains, la réponse sera sans ambiguïté non.

De façon objective, en matière de prestations, il y a mieux sur le marché de la seconde main. C'est une évidence.

Mais en matière de budget, elle est assez imbattable, et on peut faire de très très bonnes affaires ! Et même, en payant un peu plus cher que la moyenne des prix, se retrouver avec des exemplaires ultra-équipés, affichant un kilométrage ridiculement bas, ou un moteur V6 diesel agréable.

Donc financièrement, c'est un grand oui, d'autant que la fiabilité de ce modèle est très bonne, et ne vous mettra pas dans l'embarras après l'achat. Pour le reste, c'est à vous de voir...