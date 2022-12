Ces occasions oubliées qu'on trouve encore à prix "normal" : la Fiat Croma 2 SW

Avec la seconde génération de Fiat Croma, la question n'est pas tant de savoir si vous l'avez oubliée, mais déjà de savoir si vous la connaissez !

Depuis quand n'en avez-vous pas croisé une sur la route ? Personnellement, je n'en garde pas souvenir...

Il faut dire que cette auto, voulue comme haut de gamme, titillant presque les modèles premium, par Fiat, n'a jamais, non jamais, rencontré le succès, ni sur son marché domestique, ni en France. Elle a d'ailleurs prématurément disparu du catalogue du constructeur italien après 5 années de commercialisation seulement, et après avoir subi un restylage (réussi d'ailleurs) qui n'avait pour but que de la faire ressembler à une version break de la compacte Bravo 2, qui venait de sortir.

Pourtant, de nombreuses qualités

La Croma 2 est née début 2005. Basée sur une plateforme issue du partenariat entre Fiat de General Motors, celle des Opel Vectra et Signum entre autres, elle est longue de 4,76 m, et se présente comme une berline bi-corps, à la manière des Renault Vel Satis, ou Seat Toledo 3. On connaît le succès de ces deux dernières, le sort de la Croma n'a pas été différent.

Pourtant, elle ne manquait pas d'atouts objectifs. Sa qualité de fabrication et de finition était largement au-dessus de tout ce qu'avait pu proposer Fiat jusqu'alors. Elle présentait bien, comme le prouve la photo de la planche de bord, qui n'a pas évolué en cours de carrière.

L'équipement était riche (régulateur, navigation GPS, climatisation bi-zone, volant multifonction, 7 airbags, toit ouvrant panoramique, etc.), et l'habitabilité remarquable. Le volume de coffre de 500 litres banquette en place, déjà généreux, pouvait atteindre 1 610 litres banquette rabattue. Le profil de break de l'auto n'est pas étranger à ces beaux volumes, son empattement de 2,83 m non plus.

Et côté moteurs, la Croma deux s'offrait les services de 2 essence (1.8 140 ch et 2.2 150 ch), et de 3 diesels (1.9 JTD 120 ch et 150 ch, et 2.4 JTD 200 ch).

Mais las, ces belles qualités étaient emballées dans une carrosserie au style quelconque, pour ne pas dire fade. Même pas original, comme pouvait l'être celui d'une Vel Satis ou d'un Multipla. Et cela a tué la carrière commerciale de la Croma.

Pourtant réussi, son restylage de 2008, et une nouvelle appellation "Croma SW" n'a pas relancé les ventes, au grand dam de Fiat, qui décidé d'arrêter les frais en 2010, après cinq ans de carrière seulement, ce qui est bien court.

Des prix canons en occasion !

Mais ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ainsi, le peu de succès en neuf a toujours conduit à des décotes vertigineuses sur le marché de la seconde main. Et la Croma 2, tout comme la Croma SW, se présente sur les sites de petites annonces avec des prix que l'on n'a plus l'habitude de voir.

Ils peuvent tout à fait faire le bonheur des familles qui ne disposent que d'un tout petit budget, pour autant qu'elles ne soient pas encore soumises à des restrictions de circulation. Car si les modèles essence sont en majorité en vignette Crit'Air 2, les diesels, eux, sont tous en Crit'Air 3, et seront sous peu interdits de circulation dans les très grandes villes.

Reste qu'avec cette auto, vous pouvez rouler dans un véhicule spacieux, bien équipé, et même fiable (oui oui !) pour moins de 4 000 €, et ce y compris pour des modèles qui n'affichent même pas 100 000 km ! Incroyable ! Ce sont des tarifs de citadines de même année, et encore, ces dernières sont parfois encore plus chères...

Sur La Centrale, un modèle diesel 1.9 jtd 120 de 2007 et 90 000 km (son moteur a été changé) attends son nouveau propriétaire contre 2 500 €, par exemple. Un très bel exemplaire 1.9 jtd 150 de 120 000 km est affiché 4 000 €.

Sur le bon coin, on trouve des exemplaires à moins de 1 000 € ! Dans un état qui n'est plus très frais évidemment, et avec des kilométrages supérieurs à 200 000 km, voire 300 000 km, sans surprise. Et ça prouve aussi la fiabilité du modèle. Mais moins de 180 000 km et 1 500 €, c'est possible.

Et des exemplaires en état remarquable, moins de 150 000 km en jtd 150 ch, pour moins de 3 000 €, ça se trouve aussi sur le bon coin.

Pensez donc, pour un modèle à prestations équivalentes, mettons une 407 SW de puissance équivalente, ou une VW Passat break, voire Laguna 2 Estate, il faut mettre au minimum 2 500 € pour un kilométrage équivalent, mais plus sûrement entre 4 000 € et 7 000 €, surtout pour la Passat. Ou sinon se rabattre sur des modèles plus petits, comme la 206 SW ou la Clio 3 Estate, qui n'ont plus rien à voir en termes de prestations.

Bref, vous l'aurez compris, si le look n'a aucune importance pour vous, mais que vous vous attachez à des bonnes prestations, du volume, et une fiabilité assurée en plus, la Croma 2/Croma SW est faite pour vous. Par contre, patience, car les annonces sont rares. Il faudra certainement aller la chercher hors de votre périmètre habituel. Mais, à la clé, le paiement de tarifs dignes de ce que l'on trouvait en 2018/2019, et oubliés en 2022.